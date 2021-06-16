16 июня
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Спорт

Сборная России вымучила победу над Финляндией, барнаулец Соболев дебютировал на ЕВРО-2020

Сборная России в рамках матча 2 тура группового раунда чемпионата Европы по футболу встретилась с командой Финляндии в Санкт-Петербурге. В тяжелейшей борьбу хозяева победили со счетом 1:0 благодаря голу Алексея Миранчука под занавес первого тайма.

Футболист Александр Соболев.
Футболист Александр Соболев.
www.instagram.com/a.sobolev97/

Матч начинался не в нашу пользу. Буквально на четвертой минуте встречи нападающий Йоэль Похьянпало забил гол в российские ворота. Однако судьи воспользовались видеоповтором и зафиксировали положение «вне игры». Гол отменили.

Эта удача взбодрила россиян и они перехватили инициативу. Первый гол России на ЕВРО-2020 забил Алексей Миранчук в дополнительное время первого тайма.

Во втором тайме на поле шла в основном равная борьба. За 10 минут до финального свистка барнаулец Александр Соболев сменил Артема Дзюбу в атаке. И успел организовать голевой момент для Жемалетдинова, который не попал в створ ворот из убойной позиции.

В итоге матч завершился победой россиян со счетом 1:0. Но игра команды оставила очень двоякое впечатление. Победа была скорее вымученной, нежели уверенной.

Напомним, что в первом туре россияне бездарно проиграли Бельгии 0:3, а финны победили в гостях Данию со счетом 1:0. В итоге пока у Бельгии, Финляндии и России по 3 очка. Матч Дания — Бельгия состоится 17 июня.

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