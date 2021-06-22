ФНЛ, академия и новые надежды: с какими чувствами футбольное «Динамо» начинает необычный для себя сезон

Уже в середине июля, почти на месяц раньше обычного, «Динамо-Барнаул» может начать сезон 2021−2022 годов. Сезон во многих смыслах необычный. Команда, сама того не ожидая, поднялась в Футбольную национальную лигу, пусть и формально, но все же. Состав достойных соперников увеличился, бюджет, увы, пока нет.

Какие еще изменения ожидают главный футбольный клуб Алтайского края и чего ждать хорошего, читайте в разборе altapress.ru.

Чем закончился прошлый сезон

Ни года без перемен — так можно было бы описать то, что происходит в провинциальном российском футболе. В прошлом году «Динамо-Барнаул» поставили перед фактом: зоны «Восток», где команда выступала последние сезоны, больше нет.

Шесть еще живых сибирских и дальневосточных клубов распределили по другим группам ПФЛ. Оно и к лучшему ­- команды зоны «Урал-Приволжье» добавили разнообразия в уныловатый барнаульский футбол. По крайней мере, стало хоть на что посмотреть.

По итогам сезона «Динамо-Барнаул» оказалось на седьмом месте из 15 команд. Для клуба со скромным бюджетом в 39 млн рублей — вполне неплохо, учитывая, что все лидеры, оказавшиеся в турнирной таблице выше, имеют гораздо больше денег и возможностей.

Футболисты «Динамо-Барнаул» провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях. Дмитрий Лямзин

Соседний «Новосибирск», например, за сезон потратил аж 250 млн рублей и оказался лишь пятым.

Место в середке руководство динамовского клуба при нынешних раскладах оценивает как удовлетворительный результат. На повышение в классе из нашей группы пошел «КАМАЗ», но о нем чуть позже.

Как динамовцы оказались в ФНЛ

Удивительно, но то, о чем болельщики мечтали многие годы, произошло само собой — с 2021 года «Динамо-Барнаул» будет играть в подэлитной Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Алексей Минин , президент ПФК «Динамо-Барнаул» Дмитрий Лямзин

Но, увы, это по-сути лишь формальность. Дело в том, что РФС решило ликвидировать Профессиональную футбольную лигу (она же второй дивизион), в принципе как класс, и слить в ФНЛ все оставшиеся прошедшие лицензировании региональные клубы. Этим шагом, видимо, упростили администрирование.

По словам президента «Динамо-Барнул» Алексея Минина, всего заявились в ФНЛ уже 79 клубов.

Как будет проходить сезон

Информации на этот счет пока мало, понятны лишь очертания. Скорее всего, ФНЛ будет поделено на два дивизиона. В первом — те клубы, которые там и играли, во втором — остальные, кто пришел.

Второй дивизион поделят на несколько групп. Кто будет соперниками барнаульских динамовцев, пока точно не известно. Вероятнее всего, это будут те же команды зоны «Урал-Приволжье», а к ним добавятся «Иртыш» (Омск), «Томь» (Томск) и «Амкар» (Пермь). Согласитесь, неплохая банда.

Футболисты «Динамо-Барнаул» провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях. Дмитрий Лямзин

Как минимум шесть команд этой группы уже объявили о своих амбициях по выходу в ФНЛ-1. Это значит, что борьба предстоит нешуточная.

А сколько на все нужно денег

Вопрос финансов для барнаульской команды сейчас первостепенный. Как никак, бюджет клуба скромный и не увеличивается с 2004 года. Расходы при этом растут.

В прошлом сезоне динамовцам пришлось покататься по стране. Выездные матчи хоть и были сдвоены по географическому принципу, но все равно оказались затратны. Некоторые направления были совсем неудобными. Например, выехав на игры в Ижевск утром из Барнаула, на месте футболисты были только поздним вечером.

Причем передвигаясь железнодорожным транспортом клуб не экономит ни время, ни деньги.

Футболисты «Динамо-Барнаул» провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях. Дмитрий Лямзин

Что делать с выездами в предстоящем сезоне, когда количество команд в группе будет увеличено до 20, вообще не понятно. Алексей Минин заявляет: предварительные переговоры об увеличении субсидирования проведены, теперь в «Динамо» ждут решения.

Что будет с составом

На финансировании завязан и другой немаловажный вопрос — кадровый. Сейчас в составе все игроки местные. Как бы это цинично не звучало, но клубу это выгодно: платить им можно и поменьше, чем «легионерам».

Сейчас уровень зарплат у них таков: есть небольшая группа игроков, оклад у которых 60 тыс., у остальных примерно по 30−40 тыс. Мало заигранная молодежь получает по минималке. Плюс к этому ­ для команды определен премиальный фонд за победы и ничейные результаты. Все выплаты индивидуальны.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2020−2021гг. Дмитрий Лямзин

Главный тренер «Динамо-Барнаул» Александр Суровцев, конечно, мечтает об усилении. Но, грустно вздыхая, признает: денег на покупку игроков у клуба нет, поэтому следующий сложный во всех отношениях сезон, скорее всего, придется играть теми, кто есть.

Эксперты отмечают: для прохождения столь продолжительного и напряженного игрового периода «Динамо-Барнаул» требуется 27−28 настоящих бойцов, из которых 22 человека — это основная обойма.

Сейчас в команде с трудом набирается 13−14 таких «гладиаторов». На подмогу им придут перспективные ребята из молодежного состава. Вернутся к играм в предстоящем сезоне и футболисты-нарушители, погоревшие на букмекерских ставках. На этом, увы, пока все.

Футболисты «Динамо-Барнаул» провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях. Дмитрий Лямзин

А что в перспективе

Большие надежды в «Динамо-Барнаул» возлагают на будущую академию. Де-юре она будет открыта с 1 июля 2021 года. Сейчас в клубе как раз заканчивают решать основные оргвопросы.

Если вкратце, то открытие академии — это серьезный шаг вперед в детском футболе. Головной центр московского «Динамо» готов обеспечить барнаульский филиал всей экипировкой, материальной базой, в том числе новым автобусом, и, главное, предоставит единую методику подготовки.

Уже известно, что из 480 воспитанников школы в академию перейдут 250 лучших — отбор только по спортивному принципу. Остальные футболисты также продолжат заниматься и будут формировать так называемый второй состав с перспективой перехода в первый.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2020−2021гг. Дмитрий Лямзин

У «академиков», конечно, все будет по-серьезному: датчики, камеры и полная аналитика по всем воспитанникам. По словам Алексея Минина, главная задача — развить потенциал каждого молодого футболиста, чтобы в перспективе они пополняли состав как барнаульского, так и московского «Динамо».

Что изменится для болельщиков

Билетная программа у «Динамо-Барнаул» остается той же — проход на игру 200 рублей, для льготных категорий есть скидки.

Что касается ковидных ограничений, то здесь пока ясности мало: все будет понятно перед самым началом сезона. Если будет нужно, на стадионе готовы вновь ввести «чистые зоны», обязательную термометрию и рассадить зрителей в шахматном порядке. За год пандемии, согласитесь, мы уже к этому привыкли.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2020−2021гг. Дмитрий Лямзин

В клубе не скрывают: посещаемость матчей ковид, конечно, подкосил. В докороновирусные времена на футбольные матчи ходило порядка 1,2−1,5 тыс. человек, теперь — 600−700 человек.

Зато аудитория телетрансляций выросла в разы. Тех, кто остался у экранов гаджетов, в клубе тоже ценят и стараются делать для них максимально красивую картинку с разных точек съемки, с повторами и интересными моментами.

Не случайно трансляции «Динамо-Барнаул» по итогам сезона были признаны одними из лучших среди всех клубов ПФЛ.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2020−2021гг. Дмитрий Лямзин

А что у других

Надо признать, что зрительский интерес к играм второго дивизиона слабоват не только в Барнауле. В мае корреспонденты altapress.ru побывали в Набережных Челнах, где местный «КАМАЗ» на тот момент боролся за выход в ФНЛ.

На игре с нашим «Динамо-Барнаул» трибуны были заполнены в лучшем случае на 20%. В богатом «КАМАЗе», бюджет которого в разы больше, чем у нас, признают: команда своего зрителя разочаровала. Несколько сезонов подряд клуб амбициозно заявлял о выходе в лигу выше, но на последних рубежах проваливался. Болельщики были в недоумении.

При этом в Набережных Челнах для них стараются делать все: есть комфортный и уютный стадион, клубная программа лояльности, когда участвуя в разных мероприятиях можно набирать баллы и обменивать их на мерч; есть любопытные перфомансы.

На дерби с «Лада-Тольятти», например, около стадиона «челнинцы» выставляли навороченный «КАМАЗ» и тюнинговую «шестерку», чтоб люди могли пофотографироваться.

А глобальной и всеобъемлющей любви к своему футболу Набережных Челнов, где проживает больше 500 тыс. человек, все равно нет. Причем, с кем бы из горожан мы не говорили, все вспоминали прошлые времена и приговаривали: «Вот тогда была команда». Знакомо, не правда ли.

Сейчас времена другие: развлечений помимо футбола у людей предостаточно.