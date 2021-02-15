Форвард «Спартака» Соболев подарил протез девочке из Алтайского края

Об этом нападающий лично сообщил на видео в Твиттере «Спартака».

«Ксюша Стебунова, привет! Я узнал, что ты моя землячка и решил поддержать тебя — подарить тебе протез. Пусть с новым протезом начнется новая жизнь, полная счастливых моментов. Я жду тебя на нашем домашнем стадионе. Надеюсь, мы с тобой скоро увидимся и пообщаемся», — сказал Соболев.