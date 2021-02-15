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Спорт

Форвард «Спартака» Соболев подарил протез девочке из Алтайского края

23-летний футболист «Спартака» и уроженец Барнаула Александр Соболев помог семилетней девочке Ксюше Стебуновой из Алтайского края приобрести протез для предплечья, пишет «Спорт-Экспресс».

Футболист Александр Соболев.
Футболист Александр Соболев.
www.instagram.com/a.sobolev97/

Об этом нападающий лично сообщил на видео в Твиттере «Спартака».

«Ксюша Стебунова, привет! Я узнал, что ты моя землячка и решил поддержать тебя — подарить тебе протез. Пусть с новым протезом начнется новая жизнь, полная счастливых моментов. Я жду тебя на нашем домашнем стадионе. Надеюсь, мы с тобой скоро увидимся и пообщаемся», — сказал Соболев.

Александр Соболев перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в январе 2020 года. 1 июля красно-белые выкупили права на нападающего за € 4,5 млн.

В нынешнем сезоне в 13 матчах он забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.

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