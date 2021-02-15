Форвард «Спартака» Соболев подарил протез девочке из Алтайского края

Об этом нападающий лично сообщил на видео в Твиттере «Спартака».
«Ксюша Стебунова, привет! Я узнал, что ты моя землячка и решил поддержать тебя — подарить тебе протез. Пусть с новым протезом начнется новая жизнь, полная счастливых моментов. Я жду тебя на нашем домашнем стадионе. Надеюсь, мы с тобой скоро увидимся и пообщаемся», — сказал Соболев.
Александр Соболев подарил протез Ксюше Стебуновой ????????— Фонд «СПАРТАК – ДЕТЯМ» (@spartakforkids) February 14, 2021
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Нападающий @fcsm_official не смог остаться в стороне от истории своей землячки и пожертвовал средства на приобретение протеза предплечья.
Уверены, этой историей будут особенно гордиться в родном для ребят Алтайском крае! pic.twitter.com/uZQUuqtuOT
Александр Соболев перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в январе 2020 года. 1 июля красно-белые выкупили права на нападающего за € 4,5 млн.
В нынешнем сезоне в 13 матчах он забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.