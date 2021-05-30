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Спорт

На Барнаульском ипподроме стартовал беговой сезон. Фоторепортаж

На ипподроме в краевой столице накануне прошло торжественное открытие бегового сезона. В соревнованиях приняли участие лучшие наездники Алтайского края со своими лошадьми. Гости увидели зрелищные заезды и показательные выступления спортсменов-конников.

На Барнаульском ипподроме прошло торжественное открытие бегового сезона.
На Барнаульском ипподроме прошло торжественное открытие бегового сезона.
Ирина Пергаева.

Конные бега — это испытания, в которых лошадь показывает свою максимальную работоспособность бежать рысью. За максимально короткое время нужно пройти дистанцию 1,6тыс. м.

Для лошадей орловской рысистой и призовых пород традиционно разыграли призы.

Между заездами студенты Алтайского техникума кинологии и предпринимательства выступили с собаками. Четвероногие защитники искали оружие, ловили преступника, выполняли различные команды.

На Барнаульском ипподроме прошло торжественное открытие бегового сезона.
На Барнаульском ипподроме прошло торжественное открытие бегового сезона.
Ирина Пергаева.
На Барнаульском ипподроме прошло торжественное открытие бегового сезона.
На Барнаульском ипподроме прошло торжественное открытие бегового сезона.
Ирина Пергаева.
На Барнаульском ипподроме прошло торжественное открытие бегового сезона.
На Барнаульском ипподроме прошло торжественное открытие бегового сезона.
Ирина Пергаева.
На Барнаульском ипподроме прошло торжественное открытие бегового сезона.
На Барнаульском ипподроме прошло торжественное открытие бегового сезона.
Ирина Пергаева.

Королевский вид конного спорта продемонстрировали спортсменки в нарядных платьях — несмотря на кажущуюся легкость, это спорт требует большого опыта, хорошего владения собственным телом и кропотливой работы.

Конные бега будут проходить по субботам. Следующий беговой день — 5 июня, начало в 13:00.

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