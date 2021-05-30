На Барнаульском ипподроме стартовал беговой сезон. Фоторепортаж

Конные бега — это испытания, в которых лошадь показывает свою максимальную работоспособность бежать рысью. За максимально короткое время нужно пройти дистанцию 1,6тыс. м.
Для лошадей орловской рысистой и призовых пород традиционно разыграли призы.
Между заездами студенты Алтайского техникума кинологии и предпринимательства выступили с собаками. Четвероногие защитники искали оружие, ловили преступника, выполняли различные команды.
Королевский вид конного спорта продемонстрировали спортсменки в нарядных платьях — несмотря на кажущуюся легкость, это спорт требует большого опыта, хорошего владения собственным телом и кропотливой работы.
Конные бега будут проходить по субботам. Следующий беговой день — 5 июня, начало в 13:00.