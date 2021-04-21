21 апреля
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Спорт

Футболист из алтайского села стал главным героем матча со «Спартаком»

25-летний полузащитник «Уфы» Владислав Камилов забил два гола в ворота «Спартака» и провел свой лучший матч в карьере.

Владислав Камилов.
Владислав Камилов.
ФК "Уфа"

Уроженец поселка Троицк Калманского района оформил дубль и принес своей команде победу (0:3).

«Это лучший мой матч в карьере, конечно. В раздевалке все радовались. Да, два гола, но о них даже говорить особо не хочется. Это командная работа. Без партнеров ничего бы не вышло», — сказал он «Чемпионату».


Камилов — воспитанник барнаульского «Динамо». В 2006 году он успешно прошел просмотр в Академии имени Коноплева, но на переезд в Тольятти решился не сразу. Первое время ему позволили играть в Барнауле, а в академию приезжать только на турниры. Но родители настаивали, и сын прислушался.

«Не хотел ехать. Я простой парень из деревни, у меня никогда не было амбиций сделать карьеру в футболе. Никогда не мечтал стать лучшим игроком мира или играть в „Барселоне“. Я жил свободной деревенской жизнью, наслаждался ей. Но пришло время выбирать: свобода или академия. Родители сказали: если хочешь играть в футбол, надо ехать», — рассказывал спортсмен.

В итоге в 2013 году футболист перешел в «Ростов», потом вернулся в Барнаул, сменил еще несколько клубов и оказался в «Уфе».

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