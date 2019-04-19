Футболисты «Динамо-Барнаул» не смогли победить в ответственном матче на выезде

18 апреля на Сахалине прошла первая встреча с местной футбольной командой в рамках чемпионата России второго дивизиона зоны «Восток». «Динамо-Барнаул» трижды ведя в счете, так и не смогло сохранить победу, уступив сахалинцам со счетом 3:4.

У барнаульцев голы на свой счет на 10-й, 45-й и 58-й минутах записали Владислав Хмелевский, Сергей Нестеренко (с пенальти) и Виктор Липин.

Тем не менее, хозяева, которые на 36-й минуте остались в меньшинстве (за вторую желтую карточку за симуляцию был удален их лучший бомбардир Александр Гаглоев), всякий раз выравнивали положение на табло. Победный мяч островитяне забили на 79-й минуте после серии верховых перепасовок головой, пишет «Алтайская правда».

Несмотря на поражение, «Динамо» по-прежнему занимает четвертое место в турнирной таблице. «Сахалин» же сохранил лидерство в зоне «Восток». Следующий матч подопечные Александра Суровцева проведут 28 апреля в Омске против «Иртыша».

Первый домашний матч возобновившегося сезона барнаульские футболисты проведут 5 мая.