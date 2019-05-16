Футболисты «Динамо-Барнаул» после разгрома от омичей удивили своих болельщиков

Как сообщает «Алтайский спорт», первый опасный эпизод произошел у ворот гостей. Владимир Завьялов «раскачал» защитника, прострелил, но молодой нападающий Евгений Кузнецову замкнуть передачу не смог, помешал дефект поля — мяч предательски скакнул перед ногой и прошел мимо.
Динамовцы пытались комбинировать и неплохо осуществляли прессинг, однако на отборе мяча успешные действия обрывались. Подходов в исполнении обеих команд хватало, а вот голевых моментов практически не возникало.
Старт второго игрового отрезка остался за хозяевами. «Динамо-Барнаул» подавляющее количество времени провело на половине поля соперника. Регулярно у ворот Счастливцева возникали тревожные звоночки: Завьялов дважды после точных передач Погребана пробивал из выгодных позиций, но каждый раз сахалинцам везло, и мяч проходил вблизи от цели.
Как итог, безголевая ничья 0:0 с лидером дивизиона.
Как отреагировали болельщики?
Надо сказать, что предыдущий провальный матч на домашнем поле с «Иртышом» остудил и без того не горячий пыл поклонников «Динамо-Барнаул». На вчерашней игре количество зрителей существенно поубавилось. Но те, кто пришел в этот ненастный вечер на стадион «Динамо», остались довольны.
На последних минутах болельщики отчаянно гнали футболистов вперед. И возможность забить у них была. Не хватило лишь капли везения.
В соцсетях зрители поблагодарили футболистов «Динамо-Барнаул» за хорошую игру и самоотдачу.
Что сказал главный тренер?
На послематчевой пресс-конференции исполняющий обязанности главного тренера «Динамо-Барнаул» Александр Суровцев, отметил, что в психологическом плане собраться на игру с «Сахалином» было очень тяжело.
«Если бы до игры сказали, что будет ничья, я бы остался доволен. Я благодарю ребят, за то, что они справились с этим и правильно отреагировали на неудачу. Может быть это нескромно, но я считаю, что по игре мы сегодня наиграли на победу», — сообщил он.
Свою последнюю в этом сезоне домашнюю встречу «Динамо-Барнаул» проведет в ближайшую субботу, 18 мая. Наша команда с 15 очками после 17 матчей по-прежнему занимает четвертое место из шести клубов Восточного дивизиона. И зацепиться за тройку призеров у нее вряд ли получится.