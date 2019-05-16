Футболисты «Динамо-Барнаул» после разгрома от омичей удивили своих болельщиков

15 мая «Динамо-Барнаул» на свое поле принимало лидера зоны «Восток» команду «Сахалин». После разгромного поражения 5 мая от омского «Иртыша» со счетом 0:4, многие болельщики-скептики ожидали, что история повторится. Однако барнаульские футболисты не только смогли сыграть вничью, но были гораздо ближе к победе, нежели соперники.

Как сообщает «Алтайский спорт», первый опасный эпизод произошел у ворот гостей. Владимир Завьялов «раскачал» защитника, прострелил, но молодой нападающий Евгений Кузнецову замкнуть передачу не смог, помешал дефект поля — мяч предательски скакнул перед ногой и прошел мимо.

Динамовцы пытались комбинировать и неплохо осуществляли прессинг, однако на отборе мяча успешные действия обрывались. Подходов в исполнении обеих команд хватало, а вот голевых моментов практически не возникало.

Старт второго игрового отрезка остался за хозяевами. «Динамо-Барнаул» подавляющее количество времени провело на половине поля соперника. Регулярно у ворот Счастливцева возникали тревожные звоночки: Завьялов дважды после точных передач Погребана пробивал из выгодных позиций, но каждый раз сахалинцам везло, и мяч проходил вблизи от цели.

Как итог, безголевая ничья 0:0 с лидером дивизиона.

Как отреагировали болельщики?

Надо сказать, что предыдущий провальный матч на домашнем поле с «Иртышом» остудил и без того не горячий пыл поклонников «Динамо-Барнаул». На вчерашней игре количество зрителей существенно поубавилось. Но те, кто пришел в этот ненастный вечер на стадион «Динамо», остались довольны.

Болельщики «Динамо-Барнаул» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул»

На последних минутах болельщики отчаянно гнали футболистов вперед. И возможность забить у них была. Не хватило лишь капли везения.

В соцсетях зрители поблагодарили футболистов «Динамо-Барнаул» за хорошую игру и самоотдачу.

Что сказал главный тренер?

На послематчевой пресс-конференции исполняющий обязанности главного тренера «Динамо-Барнаул» Александр Суровцев, отметил, что в психологическом плане собраться на игру с «Сахалином» было очень тяжело.

Александр Суровцев , главный тренер ФК «Динамо-Барнаул» Дмитрий Лямзин

«Если бы до игры сказали, что будет ничья, я бы остался доволен. Я благодарю ребят, за то, что они справились с этим и правильно отреагировали на неудачу. Может быть это нескромно, но я считаю, что по игре мы сегодня наиграли на победу», — сообщил он.

Свою последнюю в этом сезоне домашнюю встречу «Динамо-Барнаул» проведет в ближайшую субботу, 18 мая. Наша команда с 15 очками после 17 матчей по-прежнему занимает четвертое место из шести клубов Восточного дивизиона. И зацепиться за тройку призеров у нее вряд ли получится.