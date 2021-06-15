Футболисты «Динамо-Барнаул» приглашают жителей города на последний матч

«Динамо-Барнаул» после победы над командой «Оренбург-2» приглашает болельщиков на последний матч сезона, сообщает мэрия Барнаула.

Футболисты "Динамо-Барнаул" провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях.

Ранее в 29-м туре первенства ПФЛ (группа 4) «Динамо-Барнаул» на своем поле без особых проблем со счетом 2:0 обыграло аутсайдера турнира — «Оренбург-2».

Во вторник, 15 июня, динамовцы проведут завершающий матч сезона в первенстве — на своем поле команда принимает «Носту» из Новотроицка.

«Барнаульские динамовцы встретятся с новотроицкой „Ностой“ в последнем матче сезона 2020/2021 годов, в котором „Динамо-Барнаул“ заняло седьмое место в новой группе команд <…> Надеемся, что финальная игра сезона порадует болельщиков содержанием и результативностью», — отметили на официальной странице клуба.

Соперник занимает десятое место в турнирной таблице, барнаульцы — седьмые. Результат матча никак не повлияет на итоговое место динамовцев в чемпионате.

Встреча между «Динамо-Барнаул» и «Ностой» пройдет 15 июня в 18:30 — на центральном стадионе «Динамо» (ул. Никитина, 55)