Футболистка ЦСКА скончалась в 17 лет

Спортсменка была в отпуске. Причины ее смерти не уточняют. Клуб выражает соболезнования.
«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Виктории. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.
Виноградову включили в заявку молодежного ЖФК ЦСКА в сезоне 2022 года. Она не провела ни одного матча. Команда заняла итоговое седьмое место в турнирной таблице, уточняет РИА Новости.
Ранее олимпийский чемпион по баскетболу умер после продолжительной болезни.
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