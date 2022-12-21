Футболистка ЦСКА скончалась в 17 лет

Виктория Виноградова, вратарь молодежной команды женского футбольного клуба ЦСКА, ушла из жизни в 17 лет. Об этом пишут на сайте клуба.

Спортсменка была в отпуске. Причины ее смерти не уточняют. Клуб выражает соболезнования.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Виктории. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Виноградову включили в заявку молодежного ЖФК ЦСКА в сезоне 2022 года. Она не провела ни одного матча. Команда заняла итоговое седьмое место в турнирной таблице, уточняет РИА Новости.

Ранее олимпийский чемпион по баскетболу умер после продолжительной болезни.