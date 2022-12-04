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Спорт

Футбольные фанаты Австралии пришли на матч с большим портретом блогера Хасбика

Австралийские болельщики пришли на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу со сборной Аргентины с огромным портретом российского блогера Хасбуллы Магомедова, известного как Хасбик. Об этом сообщает ТАСС.

Футбольные фанаты Австралии пришли на матч с большим портретом блогера Хасбика
Футбольные фанаты Австралии пришли на матч с большим портретом блогера Хасбика
Скриншот видео

За несколько часов перед матчем болельщики Аргентины и Австралии старались как можно ярче поддержать свои любимые команды. Аргентинцы распевали песни про Лионеля Месси и Диего Марадону, а австралийцы пришли с надувным кенгуру — символом Австралии.

Несколько молодых людей отличились и пришли с большим портретом блогера Хасбуллы Магомедова.

Связано это с тем, что в ноябре Магомедов посетил Аргентину и был гостем в передаче на местном радио. Когда Хасбуллу спросили о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси, блогер пошутил и спросил: «А кто это такой?»

Позже Магомедов признался, что в курсе, кто такой Месси, и считает аргентинцев фаворитами чемпионата мира в Катаре. Однако это не помешало остроумным фанатам использовать его портрет, как насмешку над звездой аргентинского футбола.

Хасбулла Магомедов — человек с генетической особенностью, в свои 20 лет его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. В сентября Магомедов подписал многолетний контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

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