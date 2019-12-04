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4 декабря -1°C

Футбольную зону «Сибирь» закрывают. Где будет играть барнаульское «Динамо»?

В сезоне 2020−2021 годов футбольный клуб «Динамо-Барнаул» сменит свою игровую прописку. Дивизион «Восток» будет полностью расформирован, шесть играющих в нем команд разойдутся по другим группам страны. Об этом стало известно 3 декабря в Москве после внеочередного собрания ПФЛ.

Первый домашний матч "Динамо-Барнаул" в сезоне 2019-2020
Первый домашний матч "Динамо-Барнаул" в сезоне 2019-2020
пресс-служба "Динамо-Барнаул"
1 Почему было принято такое решение?

За последние 10 лет количество профессиональных футбольных команд в Сибири сократилось с 16 до 6. Пока еще действующая зона «Восток», где все они играли, по сути изжила себя. Клубам приходится встречаться по четыре раза за сезон, соревновательный фактор полностью отсутствует, так как никто из победителей не претендует на повышение. Для выхода в подэлитную ФНЛ у сибирских команд попросту нет денег.

Чтобы как-то поддержать интерес к футболу в Сибири, его решили реформировать.

Первый домашний матч &quot;Динамо-Барнаул&quot; в сезоне 2019-2020
Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020
пресс-служба «Динамо-Барнаул»
2 Какие варианты предлагались?

Президент ПФЛ Андрей Соколов предложил представителям команд два варианта проведения первенства сезона-2020/21. Первый вариант: сделать три зоны по 20 команд, второй — четыре зоны по 16 команд. На последнем и остановились.

3 Куда попало «Динамо-Барнаул»?

Уже известно, что барнаульская команда будет играть в зоне «Урал-Приволжье». Вместе с «Динамо-Барнаул» сюда переходит ФК «Новосибирск». В нынешнем сезоне здесь играют 12 команд, среди них Урал-2 и Уфа-2 — дубли одноименных клубов российской Премьер-лиги.

Первый домашний матч &quot;Динамо-Барнаул&quot; в сезоне 2019-2020
Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020
пресс-служба «Динамо-Барнаул»
4 Хватит ли футболиста бюджета?

В ПФЛ подчеркивают: клубы объединяются по принципу наименьших финансовых и временных затрат на транспортное сообщение. Но расходы на переезды все равно увеличатся, для сибирских команд на несколько миллионов рублей. Клубам Дальнего Востока на перелеты надо искать дополнительно 10−15 млн рублей.

5 Что будет со стадионом?

Центральный стадион «Динамо» в Барнауле находится в удручающем состоянии, хотя надо признать, что изменения в лучшую сторону все-таки происходят. В 2019 году здесь постелили новые беговые дорожки, обновили входную зону.

Есть вероятность, что к следующему сезону в зоне «Урал-Приволжье» преобразования продолжатся. Ремонт требуется, прежде всего, в подтрибунных помещениях для гостевых команд, также нужно решить вопрос по покрытию самого поля, которое не выдерживает никакой критики, и освещению.

Первый домашний матч &quot;Динамо-Барнаул&quot; в сезоне 2019-2020
Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020
пресс-служба «Динамо-Барнаул»
6 Когда начнется новый сезон для «Динамо»?

На этой неделе футболисты «Динамо-Барнаул» притупили к тренировкам после месячного отдыха. До апреля они будут готовиться к возобновлению сезона 2019−2020 годов. В августе 2020 года для команды начнется уже новый во всех отношения сезон в зоне «Урал-Приволжье».

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