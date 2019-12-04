Футбольную зону «Сибирь» закрывают. Где будет играть барнаульское «Динамо»?

1 Почему было принято такое решение?

За последние 10 лет количество профессиональных футбольных команд в Сибири сократилось с 16 до 6. Пока еще действующая зона «Восток», где все они играли, по сути изжила себя. Клубам приходится встречаться по четыре раза за сезон, соревновательный фактор полностью отсутствует, так как никто из победителей не претендует на повышение. Для выхода в подэлитную ФНЛ у сибирских команд попросту нет денег.

Чтобы как-то поддержать интерес к футболу в Сибири, его решили реформировать.