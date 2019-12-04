Футбольную зону «Сибирь» закрывают. Где будет играть барнаульское «Динамо»?

За последние 10 лет количество профессиональных футбольных команд в Сибири сократилось с 16 до 6. Пока еще действующая зона «Восток», где все они играли, по сути изжила себя. Клубам приходится встречаться по четыре раза за сезон, соревновательный фактор полностью отсутствует, так как никто из победителей не претендует на повышение. Для выхода в подэлитную ФНЛ у сибирских команд попросту нет денег.
Чтобы как-то поддержать интерес к футболу в Сибири, его решили реформировать.
Президент ПФЛ Андрей Соколов предложил представителям команд два варианта проведения первенства сезона-2020/21. Первый вариант: сделать три зоны по 20 команд, второй — четыре зоны по 16 команд. На последнем и остановились.
Уже известно, что барнаульская команда будет играть в зоне «Урал-Приволжье». Вместе с «Динамо-Барнаул» сюда переходит ФК «Новосибирск». В нынешнем сезоне здесь играют 12 команд, среди них Урал-2 и Уфа-2 — дубли одноименных клубов российской Премьер-лиги.
В ПФЛ подчеркивают: клубы объединяются по принципу наименьших финансовых и временных затрат на транспортное сообщение. Но расходы на переезды все равно увеличатся, для сибирских команд на несколько миллионов рублей. Клубам Дальнего Востока на перелеты надо искать дополнительно 10−15 млн рублей.
Центральный стадион «Динамо» в Барнауле находится в удручающем состоянии, хотя надо признать, что изменения в лучшую сторону все-таки происходят. В 2019 году здесь постелили новые беговые дорожки, обновили входную зону.
Есть вероятность, что к следующему сезону в зоне «Урал-Приволжье» преобразования продолжатся. Ремонт требуется, прежде всего, в подтрибунных помещениях для гостевых команд, также нужно решить вопрос по покрытию самого поля, которое не выдерживает никакой критики, и освещению.
На этой неделе футболисты «Динамо-Барнаул» притупили к тренировкам после месячного отдыха. До апреля они будут готовиться к возобновлению сезона 2019−2020 годов. В августе 2020 года для команды начнется уже новый во всех отношения сезон в зоне «Урал-Приволжье».