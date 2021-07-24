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Спорт

Галашина с 10 метров забрала первую медаль для сборной России на Олимпиаде

Анастасия Галашина завоевала медаль на Олимпийских играх, выиграв серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, сообщает «Матч ТВ».

Анастасия Галашина, российская спортсменка.
Анастасия Галашина, российская спортсменка.
instagram.com/anastasiia_galashina.

В Токио разыграли первый комплект наград на летних Олимпийских играх.

Анастасия набрала 251,1 балла и уступила в финале китаянке Цянь Ян (251,8), которая установила олимпийский рекорд.

Бронзовым призером стала представительница Швейцарии Нина Кристен (230,6).

«Я, конечно же, очень рада этому. Это мои первые Олимпийские игры, и сразу же я завоевала медаль. Старалась не думать во время соревнований о медалях, делала свою работу. Нужно успокаиваться и ни о чем не думать. Эту медаль посвящаю всем», — рассказала спортсменка

Анастасии 24 года, в мае спортсменка завоевала золотую медаль в командных соревнованиях на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе в хорватском Осиеке.

Напомним, Алтайский край на международных соревнованиях представят три спортсмена — Ирина Андреева (гребля на байдарках и каноэ), Сергей Шубенков (легкая атлетика) и Сергей Каменский (пулевая стрельба).

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