Газончики бордюрчики. В Барнауле за краевой счет приведут в порядок пристанище олимпийцев

По словам Евгения Трубникова, директора училища, часть средств будет направлено на ремонт стадиона. На нем планируется заменить ограждение, легкоатлетические дорожки, сектора. так же в планах привести в порядок помещения местной столовой.
Евгений Трубников,
директора Училища олимпийского резерва:
Облагородим территорию самого училища, сделаем планировку, асфальт поменяем. Сделаем красивые газончики бордюрчики. Но самое главное — это учебный корпус. Требуется ремонт коридоров, лестничных клеток. В двух спортивных залах сделаем современный ремонт.
Если все пройдет нормально и средства в УОР поступят оперативно, начать работы планируется по завершению учебного года. Закончить их необходимо уже к 1 сентября.
Что уже сделали
Преображение в училище начались еще в прошлом году. Тут, например, привели к единообразию внешний вид всех зданий. Отремонтировали местное общежитие, где теперь нет проблем с отоплением.
На сегодняшний момент в УОР обучаются 200 студентов, плюс имеется интернат, в котором размещаются еще 200 учащихся.