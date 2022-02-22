Газончики бордюрчики. В Барнауле за краевой счет приведут в порядок пристанище олимпийцев

В 2022 году Алтайское училище олимпийского резерва должно получить дополнительные 40 млн рублей. Пока деньги не выделены, их поступления в УОР ждут после грядущей корректировки краевого бюджета.

По словам Евгения Трубникова, директора училища, часть средств будет направлено на ремонт стадиона. На нем планируется заменить ограждение, легкоатлетические дорожки, сектора. так же в планах привести в порядок помещения местной столовой.

Евгений Трубников,

директора Училища олимпийского резерва:

Облагородим территорию самого училища, сделаем планировку, асфальт поменяем. Сделаем красивые газончики бордюрчики. Но самое главное — это учебный корпус. Требуется ремонт коридоров, лестничных клеток. В двух спортивных залах сделаем современный ремонт.

Если все пройдет нормально и средства в УОР поступят оперативно, начать работы планируется по завершению учебного года. Закончить их необходимо уже к 1 сентября.

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Что уже сделали

Преображение в училище начались еще в прошлом году. Тут, например, привели к единообразию внешний вид всех зданий. Отремонтировали местное общежитие, где теперь нет проблем с отоплением.

На сегодняшний момент в УОР обучаются 200 студентов, плюс имеется интернат, в котором размещаются еще 200 учащихся.