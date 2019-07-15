Герои пьедестала. Топ-5 событий летней Олимпиады малых городов Алтая

С 11 по 14 июля в Новоалтайске проходили соревнования IX летней олимпиады городских спортсменов Алтайского края. В них представлены команды всех городов, кроме Барнаула. Тем не менее, даже без барнаульцев это одно из самых масштабных спортивных соревнований на Алтае по количеству участников и видам спорта. Altapress.ru представляет главные моменты городской олимпиады.

1. Семейные ценности

В первый день олимпиады прошли состязания спортивных семей с девочкой и мальчиком. Семьи соревновались в дартсе и гимнастике.

Среди семей с мальчиками победили две команды: Алитовские из ЗАТО Сибирского и Полюк из Алейска. Первая команда выиграла в дартсе, а вторая — в гимнастике.

Захватывающая борьба была между двумя семьями с девочками. Неоднократными призёрами городских олимпиад были Елисеевы из Новоалтайска. Однако на этот раз они уступили первое место Шабалиным из Камня-на-Оби.

Елисеевы оказались точнее всех в дартсе, но проиграли в гимнастике. Евгений подтянулся 16 раз, заняв пятое место среди мужчин. Дочь Арина сделала пресс 31 раз, однако десять её подъёмов не были засчитаны из-за того, что локти не коснулись мата. А Марина сделала «прессуху» 83 раза за полторы минуты, показав лучший результат.

Семья из Новоалтайска не расстраивается, ведь именно благодаря таким соревнованиям они получают «много положительных эмоций».

2. Каменский стайер.

12 июля прошли забеги легкоатлетов на различные дистанции. Здесь тоже были свои «звезды». Олег Новожилов из Камня-на-Оби на старте на 1500 метров дал шанс соперникам почувствовать себя лидерами, но уже на втором круге (из трёх) перехватил инициативу и обогнал своих конкурентов. Также он финишировал первым в забеге на 800 метров. Спортсмен стал чемпионом, показав очень хорошие результаты.

Летняя Олимпиада спортсменов малых городов Алтая «Алтайский спорт»

Позже Олег признался, что немного боялся и чувствовал «предстартовую апатию». Однако смог собраться с силами, взять себя в руки. Во многом спортсмену помог наставник, который посоветовал «не начинать быстро, а почувствовать свой ритм, а потом, если есть силы, набегать на результат».

3. Под взглядом Щура.

В первые дни в соревнованиях по греко-римской борьбе абсолютными фаворитами стали хозяева. Этот вид спорта хорошо развит в Новоалтайске. Клуб «Чемпион» воспитал множество мастеров спорта.

Сейчас один из самых известных его воспитанников — мастер спорта международного класса Виталий Щур. Спортсмен наблюдал за поединками и болел за своих партнёров по залу. Одним из них был Тимофей Егоров, который достаточно легко и быстро поборол своего противника.

По мнению Тимофея, в соревнованиях важно «не подвести родной город и побеждать при любых обстоятельствах». Он стал чемпионом в весовой категории до 77 кг.

4. Гиревая сотка.

Состязания проходили на нескольких площадках. Всего было задействовано около 10 городских и школьных стадионов, а в домах культуры разместились секретариат и тренерские штабы.

Летняя Олимпиада спортсменов малых городов Алтая «Алтайский спорт»

Новоалтайск постарался подготовить все на самом высоком уровне. Организаторы даже шли на уступки гостям. Изначально гиревой спорт должен был проходить в спортивном клубе «Чемпион», но комитет решил перенести их на стадион «Локомотив», чтобы спортсмены чувствовали себя более комфортно.

Именно в турнире по гиревому спорту появился свой рекордсмен. Александр Кальмаер из Алейска сумел поднять гири весом 24 килограмма 100 с лишним раз! Спортсмен даже не ожидал, что сможет получить такой великолепный результат.

5. Церемонии открытия и закрытия

Летняя Олимпиада спортсменов малых городов Алтая «Алтайский спорт»

В Новоалтайске вечером 12 июля к началу церемонии открытия стадион «Алтайвагон» был переполнен. С 2007 года здесь не было соревнований такого масштаба. Зрители увидели выступления хореографических и вокальных коллективов, спортивных школ города и парад команд-участниц.

Право зажечь огонь олимпиады было предоставлено Виталию Щуру.

Справка. Факты и цифры

1. На олимпиаду приехали более тысячи человек. Участие приняли команды из 10 городов региона (Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Славгород, Камень-на-Оби, Яровое, Белокуриха, Заринск, Алейск и ЗАТО Сибирский).

2. В соревнованиях участвовали 925 спортсменов, в том числе 40 мастеров спорта России, 65 кандидатов в мастера спорта и 179 спортсменов-перворазрядников.

3. Самое большое количество команд было в волейболе — 9.

4. Самое малое количество участников было в толкании ядра — 5 человек.

5. Чемпионом олимпиады стал Бийск, второе командное место занял Новоалтайск, третье — Рубцовск.

Данил Филипчук.