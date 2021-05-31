Главный человек в российском биатлоне дал Алтайскому краю обещание

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров приехал на Алтай. В ходе встречи с губернатором региона Виктором Томенко он пообещал помочь детской школе в Белокурихе, если власти достроят местный комплекс.

Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года.

Виктор Майгуров рассказал, что побывал в новом биатлонном центре в туркластере «Белокуриха Горная». Эта площадка находится на высоте 800 метров над уровнем моря, что позволяет ей стать тренировочной базой для спортсменов высокого уровня.

Он отметил, что уже в этом году там будут тренироваться региональные команды биатлонистов из Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области. В следующем году в этот спортивный центр приедут сборные команды страны.

Также Виктор Майгуров обратился к Губернатору с просьбой рассмотреть вопрос асфальтирования 600-метрового участка, который соединит строящуюся дорогу и спортивный комплекс. Асфальтовое покрытие позволит даже в летнее время проводить на этом участке тренировки на лыжероллерах.

Виктор Томенко поручил управлению Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, Министерству транспорта региона и администрации города Белокурихи изучить варианты решения этого вопроса.

В ходе встречи президент Союза биатлонистов России также отметил, что в Белокурихе есть инфраструктура, которая позволяет открыть на ее базе отделение лыжных гонок и биатлона для детей. Со своей стороны Виктор Майгуров пообещал на начальном этапе оказать содействие в обеспечении секции необходимым инвентарем, пневматическими винтовками.