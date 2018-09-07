Главный тренер «Динамо-Барнаул» извинился перед болельщиками за «такой футбол»

Сергей Шишкин,
главный тренер ФК «Динамо-Барнаул»:
В первую очередь мне бы хотелось извиниться перед болельщиками за такой футбол. Сегодня нас хватило на один тайм. В первой тайме постарались что-то создать, забили хороший гол. Но во втором тайме произошли глупейшие ошибки в обороне, после того как из-за травмы поле покинул Сергей Нестеренко. Его нет в обороне — и сразу случились большие проблемы. Призывал сегодня ребят: «Играйте в футбол! Вы играете дома. Сыграйте весело». Но получилось, к сожалению, все наоборот.
Пока положение «Динамо-Барнаул» в турнирной таблицы ПФЛ зоны «Восток» довольно печально. После пять проведенных матчей наша команда занимает четвертое место из шести.
Следующие домашние матчи динамовцы проведут 16 сентября с «Сахалином» и 19 сентября с «Сибирью-2».
Единственной отдушиной болельщиков пока остается выступление клуба в Кубке России. Напомним, в этом году впервые за много лет «Динамо-Барнаул» вышло в 1\16 финала. 26 сентября дома клуб будет принимать «Оренбург», выступающие в российской Премьер-лиге.