Главный тренер «Динамо-Барнаул» извинился перед болельщиками за «такой футбол»

6 сентября футбольный клуб «Динамо-Барнаул» начал второй круг первенства России по футболу в своем дивизионе. Матч с «Иртышом» из Омска сложился для наших футболистов так неудачно, что главному тренеру пришлось извиняться перед болельщиками за проигрыш 1:3.

Сергей Шишкин,

главный тренер ФК «Динамо-Барнаул»:

В первую очередь мне бы хотелось извиниться перед болельщиками за такой футбол. Сегодня нас хватило на один тайм. В первой тайме постарались что-то создать, забили хороший гол. Но во втором тайме произошли глупейшие ошибки в обороне, после того как из-за травмы поле покинул Сергей Нестеренко. Его нет в обороне — и сразу случились большие проблемы. Призывал сегодня ребят: «Играйте в футбол! Вы играете дома. Сыграйте весело». Но получилось, к сожалению, все наоборот.

Пока положение «Динамо-Барнаул» в турнирной таблицы ПФЛ зоны «Восток» довольно печально. После пять проведенных матчей наша команда занимает четвертое место из шести.

«Динамо» готовится сыграть с новокузнецким «Металлургом». fcdb.ru

Следующие домашние матчи динамовцы проведут 16 сентября с «Сахалином» и 19 сентября с «Сибирью-2».

Единственной отдушиной болельщиков пока остается выступление клуба в Кубке России. Напомним, в этом году впервые за много лет «Динамо-Барнаул» вышло в 1\16 финала. 26 сентября дома клуб будет принимать «Оренбург», выступающие в российской Премьер-лиге.