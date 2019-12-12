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Спорт

Главный тренер футбольного ЦСКА дисквалифицирован за длинный язык

Белорусский наставник столичного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко получил суровое наказание за нецензурную брань в адрес арбитра. Инцидент произошел во время гостевого поединка армейцев с ФК «Краснодар», матч завершился вничью — 1:1.

Мяч. Стадион. Футбол
Мяч. Стадион. Футбол
СС0

По ходу встречи главный тренер армейцев неоднократно высказывал недовольство действиями арбитров. И в какой-то момент в адрес главного судьи полетели громкие претензии с добавлением красочных трехэтажных эпитетов.

Судья внес этот эпизод в протокол матча, после чего произошедшее оскорбление человека со свистком рассматривали на заседании КДК РФС.

В итоге красноречивый Виктор Гончаренко получил дисквалификацию на два матча чемпионата страны и еще на одну игру условно. Также он заплатит штраф в размере 10 тыс. рублей.

Впрочем, руководство армейского клуба поддержало своего тренера. Ранее президент клуба Евгений Гинер заявил о том, что после такого судейства глава судейского департамента РФС Александр Егоров «должен застрелиться».

Генеральный директор клуба Роман Бабаев в интервью газете «Спорт-Экспресс» подчеркнул: «Не знаю, было ли судейство предвзятым. Но определенные мысли в голову уже лезут. И не только у людей в ЦСКА, но и в других клубах. Хотя, стоит признать, что против нас были допущены результативные ошибки и таблица сейчас могла выглядеть иначе».

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