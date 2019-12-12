Главный тренер футбольного ЦСКА дисквалифицирован за длинный язык

По ходу встречи главный тренер армейцев неоднократно высказывал недовольство действиями арбитров. И в какой-то момент в адрес главного судьи полетели громкие претензии с добавлением красочных трехэтажных эпитетов.
Судья внес этот эпизод в протокол матча, после чего произошедшее оскорбление человека со свистком рассматривали на заседании КДК РФС.
В итоге красноречивый Виктор Гончаренко получил дисквалификацию на два матча чемпионата страны и еще на одну игру условно. Также он заплатит штраф в размере 10 тыс. рублей.
Впрочем, руководство армейского клуба поддержало своего тренера. Ранее президент клуба Евгений Гинер заявил о том, что после такого судейства глава судейского департамента РФС Александр Егоров «должен застрелиться».
Генеральный директор клуба Роман Бабаев в интервью газете «Спорт-Экспресс» подчеркнул: «Не знаю, было ли судейство предвзятым. Но определенные мысли в голову уже лезут. И не только у людей в ЦСКА, но и в других клубах. Хотя, стоит признать, что против нас были допущены результативные ошибки и таблица сейчас могла выглядеть иначе».