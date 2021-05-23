Главный тренер «Пюника» открестился от своей причастности к избиению алтайского футболиста

— В каждом коллективе бывают разногласия. Это абсолютно нормально. СМИ предоставили эту информацию так, будто это голливудский фильм. Никакой драки не было на самом деле.
Разные источники начали писать, что я находился в аэропорту, но это не так. Я находился на базе клуба, где ему и сказал, что он меня не устраивает как футболист. У меня было больше ожиданий от его игры на поле, — говорит тренер.
Отношения между тренером и нападающим испортились во время матча «Пюник» — «Арарат-Армения». Клуб решил досрочно расторгнуть заканчивающийся в конце мая контракт Антона Кобялко.
Источник «Чемпионата» рассказал, что перед отъездом в Россию футболист пришел на базу клуба, попрощаться с командой. Кобялко подошел попрощаться с тренером и попросил извиниться за то, что тот во время матча отослал его по матери. Получив отказ, Кобялко дал пощечину тренеру при всей команде и скрылся с территории базы в аэропорт, где его и избили.
В полиции футболист отказался давать показания и улетел в Россию
— Футбол устроен так, что иногда бывает диссонанс между тренером и игроком. Возможно, иногда нужно повысить интонацию, но мы не переходили на личности. Мы — профессионалы своего дела.
На кромке поля эмоции всегда зашкаливают, но это футбол. Мать футболиста я также не оскорблял. Единственное, что я ему сказал — если он не смог себя показать в этом клубе, это не значит, что он плохой футболист. Возможно, у него получится лучше играть в другом коллективе.
Я обязательно пожму ему руку, если опять увижу его. Он выкладывался на поле, не предавал команду. Меня не устраивали его действия на поле, в этом нет ничего плохого, но из всего этого сделали какое-то кино, — объяснил Меликян.