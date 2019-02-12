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Спорт

Главного тренера хоккейного клуба «Алтай» попросили на выход из-за отсутствия диплома

Главного тренера ХК «Алтай» Александра Климова из-за отсутствия диплома попросили освободить занимаемую должность, сообщает «Банкфакс». По информации агентства, уволится также старший тренер Александр Обухов.

Фото-зона ХК "Алтай"
Фото-зона ХК "Алтай"
Пресс-служба ХК "Алтай"

Кадровые решения были озвучены 12 февраля на еженедельной планерке в Минспорта Алтайского края. По предписанию ведомства, клуб проверил соответствие Климова занимаемой должности — ходили слухи, что его диплом об образовании не настоящий.

Слухи только усугублялись из-за очевидной несвоевременности замен в тренерском штабе в разгар игрового сезона. Министр спорта Алексей Перфильев пообещал: сообщения будут проверены, после этого он примет решение что решение по Климову и Обухову.

И вот выяснилось, что Климов действительно не имеет соответствующего образования, чтобы исполнять обязанности главного тренера, что и стало основанием для его изгнания из клуба. О «прегрешениях» Александра Обухова, который также покидает «Алтай», неизвестно.

Исполнение обязанностей главного тренера возложено на Дмитрия Чекалина, которому в этом будет помогать Евгений Бакланов, который вернется на должность старшего тренера. Кандидатура нового главного тренера будет подобрана позднее, он, как предполагается, возглавит команду только к следующему сезону.

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