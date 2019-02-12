Главного тренера хоккейного клуба «Алтай» попросили на выход из-за отсутствия диплома

Кадровые решения были озвучены 12 февраля на еженедельной планерке в Минспорта Алтайского края. По предписанию ведомства, клуб проверил соответствие Климова занимаемой должности — ходили слухи, что его диплом об образовании не настоящий.

Слухи только усугублялись из-за очевидной несвоевременности замен в тренерском штабе в разгар игрового сезона. Министр спорта Алексей Перфильев пообещал: сообщения будут проверены, после этого он примет решение что решение по Климову и Обухову.

И вот выяснилось, что Климов действительно не имеет соответствующего образования, чтобы исполнять обязанности главного тренера, что и стало основанием для его изгнания из клуба. О «прегрешениях» Александра Обухова, который также покидает «Алтай», неизвестно.

Исполнение обязанностей главного тренера возложено на Дмитрия Чекалина, которому в этом будет помогать Евгений Бакланов, который вернется на должность старшего тренера. Кандидатура нового главного тренера будет подобрана позднее, он, как предполагается, возглавит команду только к следующему сезону.