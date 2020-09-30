Главную спортшколу Алтайского края капитально отремонтировали и сделали подарок

«Мы давно ждали этот автобус, поскольку старые пришли в негодность. Были ситуации, когда не могли отвезти детей на важные спортивные мероприятия. Сегодня мы очень рады, что получили заветный транспорт. География у нас обширная, а наши спортсмены участвуют в состязаниях различного уровня. Кататься будем по всей Сибири», — рассказал Сергей Волков.