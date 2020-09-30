Главную спортшколу Алтайского края капитально отремонтировали и сделали подарок

«Мы давно ждали этот автобус, поскольку старые пришли в негодность. Были ситуации, когда не могли отвезти детей на важные спортивные мероприятия. Сегодня мы очень рады, что получили заветный транспорт. География у нас обширная, а наши спортсмены участвуют в состязаниях различного уровня. Кататься будем по всей Сибири», — рассказал Сергей Волков.
Как пишет «Алтайский спорт», автобусы лишь часть процесса реновации Краевой спортивной школы олимпийского резерва. В конце 2019 года там завершили капитальный ремонт, в ходе которого обновили все 14 спортивных залов, раздевалки, коридоры, санитарные комнаты и душевые.
Также строители полностью заменили системы отопления, пожарной безопасности, капитально отремонтировали систему водоотведения и водоснабжения. Закупили новую мебель, оборудование для спортивных залов, тренажеры, инвентарь, татами, борцовские ковры.
Сегодня Краевая школа олимпийского резерва имеет все необходимое для полноценного тренировочного процесса, в том числе свой медицинский центр.
В минспорте добавили, что в ближайшие три месяца автобусы различных марок передадут Центру спортивной подготовки сборных команд Алтайского края, спортивной школе олимпийского резерва по хоккею «Алтай».
Справка
Краевую спортивную школу олимпийского резерва открыли в 1973 году. В учреждении реализуют 11 программ спортивной подготовки по греко-римской борьбе, дзюдо, настольному теннису, кикбоксингу, конному спорту, легкой атлетике, самбо, спортивной аэробике, тхэквондо, фехтованию и художественной гимнастике. В спортивной школе проходят подготовку 1650 спортсменов, в том числе 12 мастеров спорта, 103 кандидата в мастера спорта, 80 спортсменов первого разряда и 405 спортсменов массовых разрядов. Занятия в спортивной школе бесплатные.