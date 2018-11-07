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В Шерегеше открыли горнолыжный сезон

7 ноября на склонах горы Зеленая в Шерегеше уже начали кататься сноубордисты. Официально горнолыжный сезон на кузбасском курорте открыли еще 1 ноября, но тогда писали, что снега еще недостаточно и на гору всех желающих поднимает только один подъемник.

Утро 7 ноября в Шерегеше.
Утро 7 ноября в Шерегеше.
скрин с камеры видеонаблюдения ob.myttk.ru

Теперь снега на склонах больше. По данным курорта Шерегеш, после 17 ноября будут работать восемь подъемников «Каскад», подъемник «Фристайл», подъемник «Рыжая». Когда запустят новый подъемник «Подбрасывающий» пока неизвестно.

Сообщается также, что в Шерегеше появился новый эвакуатор, который может забирать большие машины на штрафстоянку. На курорте рассчитывают, что эта мера поможет уменьшить заторы на дорогах.

Тем временем Гидрометцентр рассказал «РГ», что на юге Западной Сибири снежный покров уже достиг около трех сантиметров. А в Кемеровской области высота сугробов может быть уже более 20 сантиметров.

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