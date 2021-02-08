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8 февраля -3°C
Спорт

Город засыпает — просыпаются спортики. На Алтае набирает обороты ночное физкультурное движение

6 февраля в Барнауле во второй раз подряд прошла акция «Спортивные выходные». Ее цель — открыть для бесплатных и массовых занятий физкультурой самые популярные спортобъекты города. На этот раз к двум ледовым площадкам «Карандин-Арене» и «Титов-Арене», которые неделю назад сорвали джекпот по посещаемости, добавился горнолыжный комплекс «Авальман».

Бесплатное катание на "Авальмане".
Бесплатное катание на "Авальмане".
Дмитрий Лямзин

Почему такую акцию решили запустить именно сейчас, кто берет на себя совсем не малые затраты и чего еще ждать спортсменам-полуночникам, читайте в разборе altapress.ru.

Что в Барнауле с бесплатным спортом

Вопрос отчасти риторический — по сути, ничего. До последнего времени единственным полноценным спортивным объектом, где можно совершенно бесплатно заниматься физкультурой, была только «Трасса Здоровья» Александра Ракшина.

В докороновирусные времена, когда компания «Мария-Ра» чуть ли не каждые выходные баловала людей спортивными праздниками, через нее проходили тысячи любителей-лыжников.

Открытие лыжного сезона-2018 на &quot;Трассе здоровья&quot;
Открытие лыжного сезона-2018 на «Трассе здоровья»
Анна Зайкова

Сейчас, когда массовость под запретом, развлекательная активность на Трассе свернули, но количество посетителей там не уменьшилось.

Чтобы как-то разгрузить популярное место тренировок и отдыха, в минспорте края решили запустить «Народную лыжню» — это три небольшие любительские трассы, расположенные в барнаульских парках — «Юбилейном», «Изумрудном» и «имени Ленина».

Субботник в парке &quot;Юбилейный&quot;.
Субботник в парке «Юбилейный».
Дмитрий Лямзин
Субботник в парке &quot;Юбилейный&quot;.
Субботник в парке «Юбилейный».
Дмитрий Лямзин
Субботник в парке &quot;Юбилейный&quot;.
Субботник в парке «Юбилейный».
Дмитрий Лямзин
Субботник в парке &quot;Юбилейный&quot;.
Субботник в парке «Юбилейный».
Дмитрий Лямзин
Субботник в парке &quot;Юбилейный&quot;.
Субботник в парке «Юбилейный».
Дмитрий Лямзин

Лыжную «Тропу Ильича» рядом с зоопарком и стадионом Алексея Смертина проложили первой. В начале ноября с топорами и пилами сюда пришли волонтеры, чтобы расчистить километровый маршрут от поросли. Как только выпал снег, сюда потянулись люди.

Самая протяженная парковая лыжня — 3 км — в «Юбилейном». Для неопытных лыжников здесь нарезаны два дополнительных круга — на 1 и 2 км. Рельеф вполне приемлемый для любителей — есть небольшие подъемы и равнинные участки.

Из трех локаций «Народной лыжни» эта на сегодняшний день наиболее популярная.

Субботник в парке им. Ленина.
Субботник в парке им. Ленина.
«Алтайский спорт», www.altaisport.ru/

В парке «Изумрудный» сразу две лыжни. Первая — по периметру, длиной 1,6 км, где можно будет кататься классикой. Вторая — внутри парка, где сделают круг 900 метров для любителей свободного стиля. Маршрут проложили так, чтобы спортсмены по минимуму тревожили гуляющих людей и облюбовавших парк белочек.

На этом с бесплатной и доступной физкультурой в Барнауле, пожалуй, все.

Как родилась идея

Нечто подобное в минспорте Алтайского края пытались сделать еще в 2019 году. Попробовали организовать день открытых дверей в детских спортивных секциях, но то ли инициатива оказалась до конца не продуманной, то ли сами секции отнеслись к ней слишком формально, в итоге получилось совсем не так, как планировалось.

Без особой массовости и положительного отклика горожан.

Субботник в парке им. Ленина.
Субботник в парке им. Ленина.
«Алтайский спорт», www.altaisport.ru/

К идее доступной физкультуры во дворе вернулись весной 2020 года, но — грянул коронавирус, весь спорт экстренно свернули больше чем на полгода.

Только осенью, в продолжение темы, в Барнауле начали прокладывать «Народную лыжню», затем к проекту подключился Заринск и Славгород. И — поехало.

Как начинались «Спортивные выходные»

Первопроходцами «Спортивных выходных» стали «Титов-Арена» и «Карандин-Арена», которые в ночь с 30 на 31 января открыли свои двери для всех желающих.

С 21.00 и до 9.00 следующего дня здесь побывали рекордные 6 тыс. человек. И это при том, что первый час проката и последний были отданы под спортсменов-фигуристов краевой федерации.

В любом случае, такого огромного отклика никто не ожидал. На входе обоих дворцов скапливались очереди, а на льду в какие-то моменты было вообще не протолкнуться.

Массовое катание на коньках.
Массовое катание на коньках.
Алтайский спорт, http://www.altaisport.ru/
Массовое катание на коньках.
Массовое катание на коньках.
Алтайский спорт, http://www.altaisport.ru/
Массовое катание на коньках.
Массовое катание на коньках.
Алтайский спорт, http://www.altaisport.ru/
Массовое катание на коньках.
Массовое катание на коньках.
Алтайский спорт, http://www.altaisport.ru/
Массовое катание на коньках.
Массовое катание на коньках.
Алтайский спорт, http://www.altaisport.ru/

Кто из участников прибавился

В ночь с 6 на 7 февраля у любителей полуночного спорта в Барнауле выбор был уже богаче. Бесплатное массовое катание на коньках открыла ледовая площадка им. Алексея Черепанова.

С 18.00 и до полуночи был свободным вход и на горнолыжные склоны «Авальмана», где за это время побывало около 2 тыс. человек, что почти в два раза больше, чем в среднем за обычный благоприятный день.

В выходные комплекс работает до 21.00. Максимальная проходимость каждого подъемника — 380 человек в час.

Кто оплачивает спортивный праздник

Как бы там не было, но даже в ночное время эксплуатация спортивных объектов удовольствие не дешевое — затраты на электроэнергию, сверхурочные работникам в любом случае остаются.

Руководитель «Авальмана» Евгений Кизилов назвать точную сумму, во сколько для его комплекса обошлись «Спортивные выходные», не смог, сказав лишь, что надо считать. Войти в проект барнаульская горнолыжка решила отчасти из любопытства.

Бесплатное катание на &quot;Авальмане&quot;.
Бесплатное катание на «Авальмане».
Дмитрий Лямзин

Евгений Кизилов,
руководитель горнолыжного комплекса «Авальман»:

Если честно, самим интересно посмотреть, что получится. Может быть кто-то придет к нам первый раз, понравится — будет потом регулярно кататься. Для нас это в любом случае реклама. За три часа, что мы будем дополнительно работать, затраты будут небольшие.

С громоздкими ледовыми аренами все сложнее. Работа каждого объекта в ночное время на «Спортивных выходных» обходится в 130 тыс. рублей.

Алексей Перфильев,
министр спорта Алтайского края:

Мы сейчас только входим в переговорочный процесс. В моем понимании, ледовые арены все равно на этом проекте зарабатывают, например, на кафе и прокате инвентаря. Сюда же можно отнести и маркетинговое продвижение объектов. Мы готовы делить затраты, но подход все-таки должен быть общим.

Бесплатное катание на &quot;Авальмане&quot;.
Бесплатное катание на «Авальмане».
Дмитрий Лямзин

Что будет дальше

Заканчивать «Спортивные выходные» в министерстве спорта пока не собираются, но трансформировать проект, добавляя в него новые направления, будут. Скорее всего, в ближайшую субботу массового катания на коньках в «Карандин-Арене» и «Титов-Арене» организовывать не станут.

В минувшие выходные здесь было куда меньше посетителей, чем неделей ранее.

Зато сделают акцент на «Народной лыжне». А дальше в ночное физкультурное движение планируется добавить футбол, баскетбол и волейбол, открыв для двух последних в ночное время спортивный комплекс «Победа».

В спорткомплексе &quot;Победа&quot; прошли соревнования среди школьных баскетбольных команд. Барнаул, 28-29 января.
В спорткомплексе «Победа» прошли соревнования среди школьных баскетбольных команд. Барнаул, 28−29 января.
Олег Богданов

Есть задумки у министерства спорта взбодрить и легкую атлетику, открыв для всех желающих барнаульский манеж, если, конечно, политехнический университет будет не против.

Алексей Перфильев,
министр спорта Алтайского края:

Мне кажется, футбольная тема была бы интересна горожанам. Мы сейчас ведем переговоры с спорткомплексом «Темп», чтобы у всех желающих также в ночное время на четвертинках поля была возможность зарубиться в футбол.

К весне у «Спортивных выходных» могут появиться свои сезонные «фишечки».

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