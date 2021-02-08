6 февраля в Барнауле во второй раз подряд прошла акция «Спортивные выходные». Ее цель — открыть для бесплатных и массовых занятий физкультурой самые популярные спортобъекты города. На этот раз к двум ледовым площадкам «Карандин-Арене» и «Титов-Арене», которые неделю назад сорвали джекпот по посещаемости, добавился горнолыжный комплекс «Авальман».

Почему такую акцию решили запустить именно сейчас, кто берет на себя совсем не малые затраты и чего еще ждать спортсменам-полуночникам, читайте в разборе altapress.ru.

Что в Барнауле с бесплатным спортом

Вопрос отчасти риторический — по сути, ничего. До последнего времени единственным полноценным спортивным объектом, где можно совершенно бесплатно заниматься физкультурой, была только «Трасса Здоровья» Александра Ракшина.

В докороновирусные времена, когда компания «Мария-Ра» чуть ли не каждые выходные баловала людей спортивными праздниками, через нее проходили тысячи любителей-лыжников.

Открытие лыжного сезона-2018 на «Трассе здоровья» Анна Зайкова

Сейчас, когда массовость под запретом, развлекательная активность на Трассе свернули, но количество посетителей там не уменьшилось.

Чтобы как-то разгрузить популярное место тренировок и отдыха, в минспорте края решили запустить «Народную лыжню» — это три небольшие любительские трассы, расположенные в барнаульских парках — «Юбилейном», «Изумрудном» и «имени Ленина».

Субботник в парке «Юбилейный». Дмитрий Лямзин Субботник в парке «Юбилейный». Дмитрий Лямзин Субботник в парке «Юбилейный». Дмитрий Лямзин Субботник в парке «Юбилейный». Дмитрий Лямзин Субботник в парке «Юбилейный». Дмитрий Лямзин

Лыжную «Тропу Ильича» рядом с зоопарком и стадионом Алексея Смертина проложили первой. В начале ноября с топорами и пилами сюда пришли волонтеры, чтобы расчистить километровый маршрут от поросли. Как только выпал снег, сюда потянулись люди.

Самая протяженная парковая лыжня — 3 км — в «Юбилейном». Для неопытных лыжников здесь нарезаны два дополнительных круга — на 1 и 2 км. Рельеф вполне приемлемый для любителей — есть небольшие подъемы и равнинные участки.

Из трех локаций «Народной лыжни» эта на сегодняшний день наиболее популярная.

В парке «Изумрудный» сразу две лыжни. Первая — по периметру, длиной 1,6 км, где можно будет кататься классикой. Вторая — внутри парка, где сделают круг 900 метров для любителей свободного стиля. Маршрут проложили так, чтобы спортсмены по минимуму тревожили гуляющих людей и облюбовавших парк белочек.

На этом с бесплатной и доступной физкультурой в Барнауле, пожалуй, все.

Как родилась идея

Нечто подобное в минспорте Алтайского края пытались сделать еще в 2019 году. Попробовали организовать день открытых дверей в детских спортивных секциях, но то ли инициатива оказалась до конца не продуманной, то ли сами секции отнеслись к ней слишком формально, в итоге получилось совсем не так, как планировалось.

Без особой массовости и положительного отклика горожан.

К идее доступной физкультуры во дворе вернулись весной 2020 года, но — грянул коронавирус, весь спорт экстренно свернули больше чем на полгода.

Только осенью, в продолжение темы, в Барнауле начали прокладывать «Народную лыжню», затем к проекту подключился Заринск и Славгород. И — поехало.

Как начинались «Спортивные выходные»

Первопроходцами «Спортивных выходных» стали «Титов-Арена» и «Карандин-Арена», которые в ночь с 30 на 31 января открыли свои двери для всех желающих.

С 21.00 и до 9.00 следующего дня здесь побывали рекордные 6 тыс. человек. И это при том, что первый час проката и последний были отданы под спортсменов-фигуристов краевой федерации.

В любом случае, такого огромного отклика никто не ожидал. На входе обоих дворцов скапливались очереди, а на льду в какие-то моменты было вообще не протолкнуться.

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Кто из участников прибавился

В ночь с 6 на 7 февраля у любителей полуночного спорта в Барнауле выбор был уже богаче. Бесплатное массовое катание на коньках открыла ледовая площадка им. Алексея Черепанова.

С 18.00 и до полуночи был свободным вход и на горнолыжные склоны «Авальмана», где за это время побывало около 2 тыс. человек, что почти в два раза больше, чем в среднем за обычный благоприятный день.

В выходные комплекс работает до 21.00. Максимальная проходимость каждого подъемника — 380 человек в час.

Кто оплачивает спортивный праздник

Как бы там не было, но даже в ночное время эксплуатация спортивных объектов удовольствие не дешевое — затраты на электроэнергию, сверхурочные работникам в любом случае остаются.

Руководитель «Авальмана» Евгений Кизилов назвать точную сумму, во сколько для его комплекса обошлись «Спортивные выходные», не смог, сказав лишь, что надо считать. Войти в проект барнаульская горнолыжка решила отчасти из любопытства.

Бесплатное катание на «Авальмане». Дмитрий Лямзин

Евгений Кизилов,

руководитель горнолыжного комплекса «Авальман»:

Если честно, самим интересно посмотреть, что получится. Может быть кто-то придет к нам первый раз, понравится — будет потом регулярно кататься. Для нас это в любом случае реклама. За три часа, что мы будем дополнительно работать, затраты будут небольшие.

С громоздкими ледовыми аренами все сложнее. Работа каждого объекта в ночное время на «Спортивных выходных» обходится в 130 тыс. рублей.

Алексей Перфильев,

министр спорта Алтайского края:

Мы сейчас только входим в переговорочный процесс. В моем понимании, ледовые арены все равно на этом проекте зарабатывают, например, на кафе и прокате инвентаря. Сюда же можно отнести и маркетинговое продвижение объектов. Мы готовы делить затраты, но подход все-таки должен быть общим.

Бесплатное катание на «Авальмане». Дмитрий Лямзин

Что будет дальше

Заканчивать «Спортивные выходные» в министерстве спорта пока не собираются, но трансформировать проект, добавляя в него новые направления, будут. Скорее всего, в ближайшую субботу массового катания на коньках в «Карандин-Арене» и «Титов-Арене» организовывать не станут.

В минувшие выходные здесь было куда меньше посетителей, чем неделей ранее.

Зато сделают акцент на «Народной лыжне». А дальше в ночное физкультурное движение планируется добавить футбол, баскетбол и волейбол, открыв для двух последних в ночное время спортивный комплекс «Победа».

В спорткомплексе «Победа» прошли соревнования среди школьных баскетбольных команд. Барнаул , 28−29 января. Олег Богданов

Есть задумки у министерства спорта взбодрить и легкую атлетику, открыв для всех желающих барнаульский манеж, если, конечно, политехнический университет будет не против.

Алексей Перфильев,

министр спорта Алтайского края:

Мне кажется, футбольная тема была бы интересна горожанам. Мы сейчас ведем переговоры с спорткомплексом «Темп», чтобы у всех желающих также в ночное время на четвертинках поля была возможность зарубиться в футбол.

К весне у «Спортивных выходных» могут появиться свои сезонные «фишечки».