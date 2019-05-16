Горячая десятка в фото и видео: «красная машина» разгромила итальянцев на ЧМ-2019

15 мая сборная России победила команду Италии в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею с разгромным счетом 10:0. Таким образом «красная машина» одержала самую крупную победу в своей истории.

Ранее россияне четыре раза выигрывали на чемпионатах мира с преимуществом в девять шайб — у Великобритании (12:3, 1994 год), Казахстана (10:1, 2006 год), Дании (10:1, 2016 год) и Италии (10:1, 2017 год), пишет РБК.

Голы забили

Как выглядел матч языком статистики. vk.com/fhr

«Давайте с уважением относиться к сопернику. Мы выиграли, получилась такая игра. Нас, наверное, соперник воспринял с особым уважением. Польза от матча была. Мы посмотрели на разные сочетания, отработали большинство», сказал главный тренер сборной России Илья Воробьев о победе, пишет fhr.ru.

Для сборной России этапа победа стала четвертой подряд на чемпионате мира в Словакии. Ранее команда переиграла Норвегию (5:2), Австрию (5:0) и Чехию (3:0).

Россияне набрали 12 очков из 12 возможных, выйдя на первое место в таблице группы B.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице. Финал будет сыгран 26 мая.

Свой следующий матч на чемпионате мира сборная России проведет в субботу, 18 мая, против команды Латвии.