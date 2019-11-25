Горячий лед: Илья Авербух рассказал о проблемах известных российских фигуристок

Российский хореограф Илья Авербух объяснил, почему фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова проигрывают в конкуренции с более юными россиянками.

Спортсменкам не хватает четверных прыжков или тройного акселя в программах, считает Авербух.

«Им необходимо посвятить следующее межсезонье усилению контента. Конечно, нужно сфокусироваться на тренировках, отказаться от выступления в ледовых шоу. Но форма у обеих очень хорошая», — отметил он.

В этом сезоне Медведева вновь не смогла попасть в финал серии Гран-при: она стала второй на этапе в Москве и пятой — в Канаде. Результат Загитовой позволил ей участвовать в финале соревнований. Обе спортсменки не исполняют четверных прыжков, пишет .

«Кто будет главной фавориткой финала Гран-при — Алёна Косторная или Александра Трусова? Очень сложная история. Не стоит списывать со счетов и Анну Щербакову. Да и Алина Загитова в Японии показала очень хорошее выступление в произвольной программе. Если она хорошо откатает короткую программу, то тоже окажется в топе», — заявил Авербух в интервью RT.

Финал Гран-при пройдёт 5—8 декабря в Турине.

Загитова — олимпийская чемпионка-2018, победительница чемпионата мира и Европы. На Играх в Пхенчхане Медведева уступила только Загитовой. Кроме того, фигуристка дважды выигрывала финал Гран-при, а также стала двукратной чемпионкой мира и Европы.