Горячий забег. Тягунский лыжный марафон прошел в экстремально жарких условиях

В экстремальных погодных условиях прошло закрытие лыжного сезона на Алтае 6 апреля: XIV-й Тягунский лыжный марафон. Термометр на старте показывал плюс 17, на финише – плюс 21 — таких температур во время забегов не смогли припомнить даже самые заядлые лыжники. Однако трасса, проходящая в Салаирской тайге, была в отличном состоянии, в чем убедился корреспондент altapress.ru, проехав ее на снегоходе. Как обычно, в забеге, кроме спортсменов, приняли участие любители, включая двух алтайских министров и нескольких краевых депутатов из разных фракций. Вот как это было.

Культовое место

Ранним утром 6 апреля о предстоящем марафоне на вокзале сообщает большое табло. Участников приветствуют по радио: «Желаем отличного настроения и спортивных достижений». «Алтайпригород» - официальный перевозчик соревнований.

Судя по разговорам в электричке, которая везет нас в Тягун, настроение у всех однозначно приподнятое. Старые знакомые вспоминают о стартах и рекордах, мастерах и трассах, обсуждают прошлые победы.

Поселок Тягун, что Заринском районе, – культовое место для любителей таежных тайн, воздуха «тройной очистки» и прогулок среди пихт и берез. Но и для лыжников, похоже, тоже.

Поездками в Тягун меня подзаразил товарищ, приезжаю в четвертый раз. Тягунский марафон для меня - это последний глоток зимы, - говорит барнаулец Владислав Згода, подполковник, сотрудник МВД и лыжник-любитель.

А я бы вообще отсюда не уезжала, - 65-летняя Раиса Гайфулина, биатлонистка, чемпионка СССР, мастер спорта и просто жизнерадостный человек из Киселевска, - тоже фанат Тягунского марафона.

Трудный снег

Правда, первые два-три часа поездки трудно поверить, что мы едем на лыжный забег. Вдоль дороги, в поле, снега почти нет – лишь среди деревьев видны бело-серые пятна.

Метеорологи обещают днем плюс 20 и выше – и вот в это как раз поверить легко: солнце так жарит, будто решило растопить за день все, что нападало зимой. Однако не слышно, чтобы кого-то из участников это смущало.

Вскоре все становится ясно: чем ближе к Тягуну, тем больше снега. Здесь свой микроклимат со своим снеговым режимом.

Снег на тягунской трассе натуральный, не искусственный. Но тем он и сложен для спортсменов. Тягунский снег мало кто может просчитать с первого раза: он меняется даже не по часам – по минутам. И для гонщика очень важно правильно подготовить лыжи и подобрать мазь, от этого многое зависит, - позже объяснит корреспонденту altapress.ru Дмитрий Приб, руководитель горнолыжного комплекса Berloga.

Но не будем забегать вперед.

XIV-й Тягунский лыжный марафон. Фото: Соня Еремина. XIV-й Тягунский лыжный марафон. Фото: Соня Еремина. XIV-й Тягунский лыжный марафон. Фото: Соня Еремина.

Организационные нюансы

На вокзале в Тягуне шумную, но дисциплинированную толпу лыжников встречают автобусы (проезд бесплатный). 10-15 минут – и все уже на территории базы ГЛК Berloga, где уже в 14-й раз будет проходить марафон – последний в году забег, завершающий лыжный сезон.

Здесь для марафонцев подготовлена раздевалка в большом ангаре, вода и чай. Здесь они получают браслеты с чипами на ногу, которые будут фиксировать результаты каждого бегуна.

Здесь же готовят памятные медали из кедра (их вручают на финише), дипломы и кубки. И подают бесплатный обед для всех, включая болельщиков, сервисменов, тренеров, пап, мам и т. п.: горячую гречневую кашу с тушенкой и сладкий чай. Каша отменная – испытано на себе.

XIV-й Тягунский лыжный марафон. Фото: Олег Лукьянов. XIV-й Тягунский лыжный марафон. Фото: Соня Еремина. XIV-й Тягунский лыжный марафон. Фото: Соня Еремина.

К моменту прибытия группы с электрички на базе уже очень оживленно: многие приехали на своих машинах заранее, остановились в этом и соседних туркомплексах, и разминаются перед стартом.

Мимо просвистывает на лыжах мужчина с окладистой седой бородой. Рядом что-то бурно обсуждает со старшим товарищем долговязый лыжник в шортах. У здания под вывеской «Амбар» маркируют лыжи – это обязательно, так как во время заезда сменить комплект можно лишь единожды.

До старта меньше часа. На термометре плюс 17. «Сегодня обморожений точно не будет», - комментирует один из сотрудников базы. Это и шутка, и не шутка.

Прелести праздника

Вообще-то, Тягунский лыжный марафон - официальное мероприятие Министерства спорта Алтайского края, проводимое при деятельном участии ГЛК Berloga, администрации Заринского района, общественных спортивных организаций и главной судейской коллегии.

Кроме спортсменов, для которых важны результаты и достижения, в этом же марафоне участвуют и любители. Но они бегут не за призами - для души и чтобы заразить своим увлечением других и испытать себя.

Самое главное на трассе – это борьба с самим собой, - говорит главный комментатор марафона Борис Глумов. Ну, он-то знает, о чем говорит: Глумов - воспитатель сильнейшего лыжника края всех времен и народов Виталия Денисова.

Всего на старт 6 апреля вышло человек 300, около ста из них – такие вот любители. Они также, как и все остальные, получают все прелести праздника: и медаль, и чай, и гречневую кашу с тушенкой. Ну и море удовольствия, конечно, - говорит Дмитрий Приб.

Зрелищный старт

Надо сказать, что каждый Тягунский марафон проходит строго по графику: ведь большинство участников возвращаются в тот же день послеобеденной электричкой, а успеть надо многое.

Старт назначен на 12:00, но первая группа собирается чуть пораньше. Старт - это зрелищно: яркие костюмы, цветные лыжи, красивые фигуры. «Девять, восемь, семь… Один»! Выстрел из пушки, дымок – и вся эта пестрая команда крепких людей устремляется вперед.

XIV-й Тягунский лыжный марафон. Фото: Соня Еремина. XIV-й Тягунский лыжный марафон. Фото: Соня Еремина. XIV-й Тягунский лыжный марафон. Фото: Соня Еремина. XIV-й Тягунский лыжный марафон. Фото: Олег Лукьянов. XIV-й Тягунский лыжный марафон. Фото: Соня Еремина. XIV-й Тягунский лыжный марафон. Фото: Соня Еремина. XIV-й Тягунский лыжный марафон. Фото: Олег Лукьянов.

Разные возрастные группы пройдут дистанции разной длины: 15, 30 и 50 километров, их отправляют одну за другой через каждые пять минут. Для мужчин самая длинная дистанция – 50 км, для женщин – «тридцатка».

Первыми на старт 50-километрового марафона выходят подготовленные спортсмены-мужчины. Последними – группа любителей в составе министра спорта Ивана Нифонтова, главы минсельхоза Сергея Межина, нескольких депутатов, сотрудников АКЗС, бизнесменов и примкнувших к ним членов семьи.

Это у нас VIP-забег, - пошутил про них Борис Глумов. Все они бегут 15 км.

XIV-й Тягунский лыжный марафон. Фото: Олег Лукьянов.

Самый младший среди любителей – шестилетняя внучка гендиректора «Алтайтары» Александра Лазарева. Самый опытный – 75-летний Евгений Годов из Горно-Алтайска. Его здесь уважают все.

Уникальная трасса

Тягунская трасса – это крутые подъемы и затяжные спуски по тайге Салаирского кряжа. «Трек достаточно тяжелый», - говорит один из собеседников altapress.ru. Но и уникальный: он проложен по старым лесовозным дорогам, так что вырубать деревья не пришлось, и природа не пострадала.

Корреспондент altapress.ru исследовал эту трассу на пассажирском сиденье снегохода. Пней здесь действительно не видно – это настоящая естественная тайга, прохладная летом и величественная зимой.

На дистанции мы регулярно встречаем «группы поддержки»: людей, готовых оказать помощь участникам марафона в случае необходимости, подкормить или выдать воды. Их сюда завезли тоже на снегоходах.

XIV-й Тягунский лыжный марафон. Фото: Соня Еремина.

А еще вдоль трассы установлены считывающие устройства: когда спортсмен пробегает мимо, они фиксируют его личное время по чипу на браслете, надетом на лодыжку и закрепленном на липучку.

Информация поступает в электронную систему. Она дает точный и надежный хронометраж по каждому участнику марафона и позволяет в онлайн-режиме отслеживать, как проходят дистанцию. У кого наименьшее время, тот и побеждает, - объясняют корреспонденту altapress.ru.

Победные результаты

Ну, а теперь, наконец, о победителях. Быстрее всех из мужчин дистанцию в 50 километров преодолел 35-летний Андрей Кальсин из Новокузнецка: он затратил на это 2 часа 11 минут и 24 секунды. На финиш он пришел удивительно бодрым – казалось, ему по плечу еще один «полтинник».

Среди женщин быстрее всех «тридцатку» пробежала 21-летняя Арина Кусургашева из Горно-Алтайска: за 1 час 25 минут 57,7 секунд. Арина – член сборной команды России по лыжным гонкам.

А среди самых опытных любителей победителями стали жизнерадостная Раиса Гайфулина (она была первой в категории 60+) и 71-летний барнаулец Геннадий Лукианенко (категория 70+). Полностью результаты всех участников можно узнать здесь.

XIV-й Тягунский лыжный марафон. Фото: Олег Лукьянов. XIV-й Тягунский лыжный марафон. Фото: Олег Лукьянов. XIV-й Тягунский лыжный марафон. Фото: Соня Еремина. XIV-й Тягунский лыжный марафон. Фото: Олег Лукьянов.

Новая история

А уже после всех торжественных награждений с музыкой, речами, дипломами и аплодисментами стало известно: ГЛК Berloga, как и сами лыжники, тоже закрывает зимний сезон.

Обычно горно-лыжный сезон и беговые трассы у нас открыты до 20 апреля. Но в этом году весна ранняя, а зима была достаточно теплая - снежный покров начал уменьшаться раньше. Так что дорабатываем 7 апреля и переходим в другой режим. Начинаем капитальный ремонт и подготовку к новому сезону, - объяснил Дмитрий Приб.

Новых гостей здесь ждут ближе к лету. В последнее время все больше людей готовы ехать в тайгу и встречать среди пихт и берез дни рождения, отмечать юбилеи и даже праздновать свадьбы.

Присмотрели здешние края и любители активных технических видов спорта – со звуком, ревом моторов, кубометрами грязи и риском на грани фола: райдеры, «квадро-спортсмены» и просто владельцы багги и квадроциклов, джипов и мотоциклов. Но это уже новая история побед и победителей. И очень, надо сказать, адреналиновая.

5 фактов о Тягунском лыжном марафоне-2024 Общее руководство подготовкой соревнования осуществляет минспорта Алтайского края.

Подготовкой и непосредственным проведением марафона занимались ОО «Федерация лыжных гонок Алтайского края», администрация Заринского района, краевой спортклуб «Ветеран», ГЛК Berloga, компания «ФРИЗ» и главная судейская коллегия, утвержденная федераций лыжных гонок края.

Участники перед получением браслета предъявляли справку о допуске к соревнованию и договор страхования жизни и здоровья.

В XIV-м Тягунском марафоне приняли участие представители около 30 населенных пунктов – городов и сел Сибирского Федерального округа.

На марафон зарегистрировалось 218 участников.

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