Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 декабря -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Спорт

Грация и красота: юные сибирские гимнастки ставят рекорды без зрителей

11 декабря в барнаульском спортивном центре «Эланс» стартовали чемпионат и первенство Алтайского края по художественной гимнастике.

Турнир по художественной гимнастике в Барнауле.
Турнир по художественной гимнастике в Барнауле.
Вадим Вязанцев, altaisport.ru

В турнире участвуют сильнейшие гимнастки из Барнаула, Новосибирска, Бийска, Рубцовска, Томска, Северска (Томская область), Омска и Республики Алтай.

Накануне состоялись командные состязания (открытый чемпионат региона), пишет «Алтайский спорт».

12 и 13 декабря проходит первенство Алтайского края.

В турнире участвуют спортсменки, работающие по программе МС, КМС, I и II спортивных разрядов, имеющие соответствующую подготовку, допуск врача и заявку.

Из-за ограничительных мер во время пандемии соревнования проводятся без зрителей.

Для тех, кто хочет посмотреть, как соревнуются юные грации, организована онлайн-трансляция соревнований на сайте www.see-life.ru/ в разделе «гимнастика».

Предположительное количество участников — 400 человек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость