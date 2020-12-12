Грация и красота: юные сибирские гимнастки ставят рекорды без зрителей

В турнире участвуют сильнейшие гимнастки из Барнаула, Новосибирска, Бийска, Рубцовска, Томска, Северска (Томская область), Омска и Республики Алтай.
Накануне состоялись командные состязания (открытый чемпионат региона), пишет «Алтайский спорт».
12 и 13 декабря проходит первенство Алтайского края.
В турнире участвуют спортсменки, работающие по программе МС, КМС, I и II спортивных разрядов, имеющие соответствующую подготовку, допуск врача и заявку.
Из-за ограничительных мер во время пандемии соревнования проводятся без зрителей.
Для тех, кто хочет посмотреть, как соревнуются юные грации, организована онлайн-трансляция соревнований на сайте www.see-life.ru/ в разделе «гимнастика».
Предположительное количество участников — 400 человек.