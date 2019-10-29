Грация и недетские страсти: кубок Алтайского края по художественной гимнастике в объективе altapress.ru

Открытый кубок Алтайского края по художественной гимнастике проходит в спортивном клубе «Победа». В соревнованиях принимают участие девочки в возрасте с 5 до 17 лет. Как кипят спортивные страсти — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

Количество участников — около 300. Они выступают как с личными, так и с групповыми программами.

Виктория Качулина,

тренер Краевой спортивной школы Олимпийского резерва:

Художественная гимнастика очень популярна среди детей, это очень грациозный и красивый вид спорта. Девочки учатся взаимодействовать друг с другом, работать в команде, развивают чувство ответственности. Все понимают, что подвести товарищей по команде нельзя. Очень важно, чтобы ребенок не был при этом в стрессовом состоянии.

Воспитанницы Виктории очень любят тренировки, потому что им искренне нравится выбранный вид спорта.

«Конечно, бывает сложно. Например, на новых элементах. Но это стоит того! Потом, когда получается чисто сделать то, что ты только мечтал исполнить, испытываешь очень приятные чувства. Мне нравится выступать в команде, вместе с девочками», — рассказывает спортсменка Полина Лапко.

Анна Москаленко