Греби, Саша, греби! Как барнаульский предприниматель в одних плавках приплыл из Азии в Европу

22 августа в Стамбуле прошла традиционная Bosphorus cross continental race. В этом году легендарный мировой заплыв преодолели сразу трое барнаульцев — Марина Кулакова, Дмитрий Гостяев и Александр Зайцев. Последний — самый быстрый алтайский Ironman, неудержимый любитель спортивных испытаний. Со-основатель компании «Акто» шел к этой цели дольше всех из них с надеждой, что когда-нибудь она осуществится.

Как все начиналось

1 февраля 2021 года. Понедельник. Для миллионов людей на планете — обычный ничем не примечательный день. Только не для пловцов.

Те, кто в этом году нацелился переплыть Босфор, уже в 00.00 часов был в напряжении. И не случайно. Бывалые говорят, что зарегистрироваться на Bosphorus cross continental race сложнее, чем его переплыть. Об этом знал и Александр Зайцев.

Как и положено, он заранее заполнил необходимую анкету и ждал, когда на сайте олимпийского комитета Турции, который организует заплыв, загорится заветное окошечко «Регистрация открыта». Банковская карта под рукой, в этот момент надо только быстро нажать кнопку.

Заплыв через Босфор. altapress.ru

Но прошел час, прошел второй. Ничего не появлялось. Надежда на то, что заветная мечта осуществится, казалось бы, опять растворялась как песчинка у турецкого побережья Мраморного моря.

Почему ушел из плавания

Спортивная история Александра началась именно с плавания. В школьном возрасте он попал в бассейн «Обь». Родители были «за» — его особо никто не спрашивал. Как говорится: греби, Саша, греби.

Большой одаренности у юного пловца не оказалось — тренировки давались тяжело, результаты росли медленно, хотя выносливости было предостаточно. Удивительно, но на суше маленький Саша был проворнее своих сверстников — быстрее бегал, больше отжимался и подтягивался, — а на воде все куда-то пропадало.

Поэтому когда в восьмом классе встал вопрос о продолжении тренировок на более осознанном и серьезном уровне, Александр сказал категорически «нет». Сейчас он считает, что это ему и помогло.

Александр Зайцев,

спортсмен-любитель , со-основатель компании «Акто»:

Многие, кто в детстве серьезно занимался, говорят: «Я в свое время наплавался». Спортивное плавание — непростое дело. Оно выжигает тебя большими объемами, сложными многократными за день тренировками. Если ты в свое время смог достичь заметных результатов, тогда понятно, зачем все это. Если нет — может возникнуть разочарованность. Я знаю многих ребят, с кем в детстве занимался плаванием. Никто из них в любительских стартах сейчас не участвует.

Барнаулец Александр Зайцев. altapress.ru

Вновь вернулся в «Обь» Зайцев уже спустя годы — его, студента-первокурсника, позвали на суточный заплыв в состав эстафеты.

Для бывшего пловца-спринтера, который даже в период интенсивных тренировок к подобным нагрузкам не готовился, это стало испытанием. В итоге: 19 преодоленных километров, дикая усталость и кайф от чего-то нового.

Испытал его снова Александр спустя почти 30 лет.

Как окунулся в челленджи

Несколько лет назад бизнесмен с головой окунулся в челленджи — спортивные испытания, подразумевающие новый опыт и преодоление себя. 2020 год стал для него в этом плане прорывом. Летом Александр присоединился к плавательному ралли X-WATERS Samara 181 — это пятидневное приключение на Волге.

Возле Самары знаменитая русская река делает удивительный изгиб, описывая практически полный круг и огибая природный заповедник. Тут-то отчаянные пловцы и преодолевают 100 миль (181 км), в день — от 10 до 40 км.

Задача это не из легких, рассказывает Александр, — настоящий вызов себе. Дело в том, что Волга — река коварная: где-то течения вообще нет, значит усиленно грести приходится самому, где-то вода так изматывает, что казалось бы легкая десятка превращается в непреодолимое испытание. С кондачка такой челендж не возьмешь — надо готовиться.

Осенью того же года Александр решил проверить себя еще раз. «ГлавПсих Плав» — это заплыв в бассейне на дистанцию в 21,1 км.

Александр Зайцев,

спортсмен-любитель , со-основатель компании «Акто»:

­ Хотел понять, что со мной будет: устану психологически, физически или просто руки отвалятся. На соседних дорожках была девчонки, которые еще два-три года назад вообще плавать не умели. Вот это я понимаю, проверка себя.

Как вновь возник Босфор

После февральского «фиаско» о Босфоре Александр Зайцев особо и не думал — морально настраивался на гонку Siberman — экстремально сложный трехдневный триатлон в Хакасии, включающий 10 км плавания, 421 км велосипеда и 84 км бега.

Барнаульцы Александр Зайцев ( слева), Марина Кулакова и Дмитрий Гостяев. altapress.ru

Но судьба иногда преподносит сюрпризы — в апреле Олимпийский комитет Турции неожиданно выставил на продажу дополнительные слоты на Босфор. Тут-то барнаульцу впервые за три года и повезло.

Поездка в Стамбул стала приятным трипом выходного дня — можно прекрасный город посмотреть и совершить что-то запоминающееся.

Что из себя представляет заплыв

Для многих переплыть Босфор — что совершить полет на Луну: что-то из ряда вон выходящее. На самом деле пролив, разделяющий европейскую и азиатскую части турецкой столицы, не такой грандиозный. В некоторых местах его ширина составляет всего около 800 метров.

Заплыв через Босфор. altapress.ru

Гонка эта легендарная: в 2021 году она проводилась уже в 33 раз. Турки ее холят, лелеют и чтут традиции. Может быть поэтому новомодные гидрокостюмы и спортивные часы категорически запрещены. Без них плавали в 80-е, без них это делают и сейчас.

Стать межконтинентальным пловцом мечтают многие. Понимая это, олимпийский комитет Турции продажу слотов особо не афиширует. Несмотря на это около 2,5 тыс билетов разлетаются как горячие пирожки буквально за минуты.

Те, кто там уже был, рассказывают: среди людей, выходящих на старт, большинство любители — это простой народ без претензий на чемпионство. Где-то половина всей плавательной массы — турки, много россиян и других русскоговорящих.

Заплыв через Босфор. altapress.ru

Александр Зайцев утверждает: покорить Bosphorus cross continental race может каждый. Желательно, конечно, освоить в бассейне технику кроля и хотя бы два-три раза попробовать себя в открытой воде, например, под присмотром лодки сопровождения переплыть реку.

Заплыв через Босфор — действо красивое и помпезное. Участников рассаживают на три больших парома и под овации зевак увозят на место старта. Там паромы выстраиваются, цепляются друг за друга, выдвигается помост. Сирена, и пловцы группами начинают прыгать в воду.

Как проходит гонка

Плыть из Азии в Европу относительно немного — 6,5 км, но кажущаяся легкость весьма обманчива. Есть путь по прямой, но это не интересно.

Барнаулец Александр Зайцев. altapress.ru

Турки народ хитрый — поблажек пловцам не делают, траекторию заплыва объясняя на словах. Не понял, сбился с пути — тебя либо унесет встречным течением, либо дисквалифицируют. Вот такое спортивное ориентирование на воде.

Александр Зайцев испытывать судьбу не стал — маршрут изучил заранее, спешить сильно не стал. Плыл размеренно, смотрел вокруг и просто получал удовольствие.

Поступали так не все и горько, видимо, потом об этом жалели. Почти на финише, когда до Европы рукой подать, Босфор преподносит сюрпризы. Остров Галатасарай в 165 метрах от берега пловцы часто пытаются обогнуть с континентальной стороны — так на первый взгляд проще.

Заплыв через Босфор. altapress.ru

Но кажущаяся простота оборачивается серьезными проблемами. Течение в этих местах меняет направление и буквально выматывает людей. 100 метров до берега пловцы могут барахтаться по полчаса, зачастую так и не достигая финиша.

Барнаулец Александр Зайцев этих проблем избежал, выбрал верный маршрут, — 6,5 км между континентами он преодолел за час с небольшим, оказавшись в середине общего зачета. Сам спортсмен признается, стоило приложить усилия, и его место было бы в сотне сильнейших.