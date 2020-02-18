Иностранцы прокатились на снегоходах по барнаульскому гребному каналу и придумали, как превратить его в оазис

В 2023 году в Барнауле может пройти Чемпионат Европы по гребле на марафонские дистанции. Чтобы понять, можно ли у нас проводить соревнования подобного уровня, в краевую столицу прилетели представители Международной федерации каноэ. Руд Хайселар в ICF отвечает как раз за марафоны, его коллега Аднан Алиев входит в оргкомитет этапов Кубка мира в 2021 году, одни из которых примет Барнаул. Осмотреть канал им удалось только на снегоходах, но и этого оказалось достаточно. Иностранцы рассказали altapress.ru, почему марафон похож на велогонки, как провести масштабные соревнования и могут ли этому помешать санкции WADA.

Как проходит гребной марафон

— Барнаул заявился на проведение Чемпионата Европы в 2023 году и Чемпионата мира в 2024 году по гребле на байдарках и каноэ среди марафонцев. Это новая дисциплина?

Руд Хайселар:

— Совсем нет: международные соревнования по марафону проводятся с 1988 года. На сегодняшний день это вторая по популярности дисциплина после спринта. В олимпийскую программу она не входит, но в ней выступает много перспективных спортсменов.

— В чем ее особенность?

— Главное — непредсказуемость. Я бы сказал, что в чем-то гребной марафон похож на велосипедные гонки. На дистанции происходит множество различных ситуаций, которые в один момент могут поменять лидера. Предугадать, кто станет в итоге победителем, довольно сложно.

— Правильно я понимаю: дистанция пролегает по воде и по суше?

— Действительно, основную дистанцию спортсмены проходят по воде, но на каждом круге выходят на берег, берут лодку и бегут с ней. В этот момент у них есть возможность попить воды, немного восстановить силы.

Кроме того, на перебежках спортсмены получают жидкое питание, исключающее неприятные последствия переистощения. Большие прозрачные пакеты с питанием вешают бегущим гребцам на шею. Пьют они через трубочку.

Стартуют спортсмены группами — это может быть 5 человек, а может и 50. На прошлогоднем чемпионате были группы, в которых одновременно стартовали 48 гребцов.

Перебежки обычно проходят вдоль зрительских трибун, что всегда зрелищно. Бывает такое, что гребцы сталкиваются, падают и даже ломают лодки. В марафоне нет мелочей. Любая неожиданная помеха может стать причиной поражения.

На Алтай приехали представители Международной федерации каноэ www.altaisport.ru/ Алтайский спорт

— Вы осмотрели гребной канал в Барнауле. Насколько он подходит для такого вида соревнований?

— Честно, это один из лучших каналов для проведения подобных соревнований. Общий круг по воде составляет 3,6 км, есть место вдоль берега для перебежек. Сама природа даже зимой впечатляет. Здесь можно проводить фантастические съемки. Для популяризации нашего вида спорта это очень важно.

— Барнаул заявился на проведение Чемпионата Европы по гребному марафону. Вас не будет смущать , что европейские соревнования пройдут в азиатской части континента?

— Ваша страна такая огромная, что меня ничего не удивляет. Я сейчас чувствую себя практически в Китае. Если подходить формально: Россия входит в список европейской федерации гребли, поэтому никаких вопросов не должно по этому поводу возникнуть.

Для ICF не важно, в Азии будет проходить чемпионат или в Европе, главное, чтобы была вся необходимая инфраструктура.

Барнаул поразил представителей Международной федерации каноэ. Анна Зайкова

— С кем нам предстоит конкурировать за право принять эти соревнования?

— Всегда есть много кандидатов, в основном это европейские державы — Германия, Португалия, Польша и другие. На 2023 год заявки полностью сформированы. В 2019 году ЧЕ проходил во французском местечке Дезизе, в 2020-том — в Румынии, в 2021 — будет в Венгрии.

Обычно такие соревнования собирают до 400 спортсменов из порядка 20 стран.

Насколько Барнаул готов к этапу Кубка мира

— Последний раз вы приезжали на наш гребной канал осенью 2018 года , когда проходил Кубок Чемпионов. Есть прогресс?

Аднан Алиев:

— Конечно. С появлением на объекте обводного канала Барнаул станет реальным конкурентом европейским городам на право проведения крупных соревнований. Видно, что Алтайский край вкладывается в инфраструктуру этого спортивного комплекса, который в будущем может превратиться в настоящий оазис.

В перспективе гребным каналом можно будет пользоваться круглогодично. Летом здесь можно оборудовать пляж, создать парк и стадион с велодорожками, зимой кататься на лыжах и снегоходах. Гребля — это только первый этап развития данной территории.

Барнаул поразил представителей Международной федерации каноэ. Анна Зайкова

— К предстоящему этапу Кубка мира в 2023 году край вкладывает в гребной канал сотни миллионов рублей. Может ли тут помочь международная федерация?

— Наша роль в большей степени консультационная. ICF помогает принимающей стороне взаимодействовать с федерациями разных стран, дает свои рекомендации. В любом случае, если что-то пойдет не так, спортсмены не будут обращаться в Барнаул, вся ответственность ляжет на ICF.

— К этапу Кубка мира в 2021 году что еще нужно гребному каналу в идеале?

— В техническом плане есть все. Стартовые линии на гребном канале оснащены системой автоматического запуска, хронометража и фотофиниша IMAS. Сама дистанция имеет разметку в соответствии с правилами ICF. К предстоящим соревнованиям организаторам надо решить вопрос по зрительским трибунам и просторной парковке.

На Алтай приехали представители Международной федерации каноэ www.altaisport.ru/ Алтайский спорт

— Как спортивное сообщество восприняло новость о том , что один из этапов будет в Сибири? Не возмущались?

— Нет, напротив, всем интересно, что такое Барнаул. В дальности перелета никаких проблем не вижу. Гребцам иногда приходится из Австралии добираться, например, до Румынии.

— В разных видах спорта есть традиция перед крупными международными стартами проводить некие пробные соревнования , чтобы проверить уровень организации. Барнаулу стоит ли чего-то подобного ожидать?

— Главной проверкой для барнаульского гребного канала был Кубок Чемпионов, который прошел в сентябре 2018 года. Он показал, что на Алтае можно проводить крупные международные старты. Этап Кубка мира станет очередным испытанием.

На Алтай приехали представители Международной федерации каноэ www.altaisport.ru/ Алтайский спорт