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Спорт

Губернатор на льду: Виктор Томенко сыграл в хоккей за команду правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в составе команды регионального правительства принял участие в хоккейном турнире «Бочкаревский лед».

Хоккейный турнир «Бочкаревский лед».
Хоккейный турнир «Бочкаревский лед».
altairegion22.ru.

В этом году за победу в турнире боролись три команды — «Российская пресса», «Бочкари 40+" и команда краевого кабмина.

Первый матч завершился со счетом 12:8. В этой игре спортивные журналисты победили чиновников. Губернатор выходил на лед в течение всех трех периодов, а во второй двадцатиминутке забросил шайбу.

Комментируя свое участие в турнире, глава региона подчеркнул: «Самая главная была задача — отдать дань спорту, здоровому образу жизни, через узнаваемые лица и голоса ведущих российских телеканалов, героев своего времени, своих видов спорта, своих сфер деятельности продвигать и популяризировать то, что мы называем правильным, здоровым образом жизни».

В команде правительства лучшим игроком был признан вице-премьер правительства Денис Губин.

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