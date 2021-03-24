Губернатор подарил алтайскому биатлонисту квартиру

«Безмерно счастлив», — прокомментировал спортсмен в сторис в Instagram.

На чемпионате мира среди юношей в Австрии студент Горно-Алтайского госуниверситета Денис Иродов выиграл индивидуальную гонку на 12,5 км, спринт на 7,5 км и гонку преследования на 10 км.

Это первый в истории спортсмен своего возраста, выигравший все личные гонки чемпионата мира.

«18-летний вундеркинд из Горно-Алтайска не сказать, что появился ниоткуда, но пристально за ним до сих пор следили только специалисты и родственники. Родился и вырос Денис в Горно-Алтайске, начал спортивную карьеру в 2010 году в местной ДЮСШ под руководством своего отца Вадима Иродова», — писал о спортсмене sport-express.ru.