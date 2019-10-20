Губернатор Томенко с женой морально помогли «АлтайБаскету» одержать волевую победу

Виктор Томенко пришел с женой на первую в сезоне игру "АлтайБаскета"

Как пишет «Алтайский спорт», соперничать предстояло с одним из главных претендентов на медали чемпионата.

В составе «Тамбова» не вышли на площадку травмированные лидеры Антон Агеев и Владимир Чичайкин, но и без них «волки» действовали очень агрессивно, добившись двузначного преимущества в первой половине игры.

Вопрос о победителе был открыт до последней минуты. Лучший снайпер «АлтайБаскета» Дмитрий Злобин за 42 секунды до сирены вывел хозяев вперёд — 79:76, но последующий трехочковый вновь уровнял положение на табло — 79:79.

Первая игра «АлтайБаскета» в новом сезоне Алтайский спорт

За три секунды до конца на нашем разыгрывающем Валентине Назарове сфолил Василий Гладышев. Беларус был дважды точен, а вот грамотно распорядиться тремя секундами владения мячом тамбовчане не сумели. Победа осталась за «АлтайБаскетом».

20 октября команды проведут повторный матч. Начало — в 17.00.