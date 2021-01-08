Губернатор Томенко показал, как в -30 катается на лыжах в барнаульском бору

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко показал, что трескучие морозы не помеха активному спорту на свежем воздухе. На новогодних каникулах он катается на лыжах.

Видео и фото с лыжной пробежки он выложил в своем Instagram. «Несмотря на морозы… Без специальной подготовки не повторять!», — написал губернатор.

«Идем по рекордному графику!», — сказал Томенко на видео.

Подписчики в комментариях оценили спортивные рекорды губернатора.

«С мужем тоже катались при — 31, было здорово! Бодрит», «Даже смотреть холодно! Отважно. Я бы не решилась», «Ну вы же красноярский, там морозы пожестче, наверное», «Вот он, секрет вечной молодости-движение всегда и в любую погоду!», — поддержали его жители края.

Некоторые также посоветовали Виктору Томенко обратить внимание на вырубку ленточного бора — раз он как раз катается в лесу.