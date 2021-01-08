Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 января -27°C
Спорт

Губернатор Томенко показал, как в -30 катается на лыжах в барнаульском бору

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко показал, что трескучие морозы не помеха активному спорту на свежем воздухе. На новогодних каникулах он катается на лыжах.

Губернатор Виктор Томенко катается на лыжах в аномальные морозы
Губернатор Виктор Томенко катается на лыжах в аномальные морозы
instagram.com/gubernator_tomenko

Видео и фото с лыжной пробежки он выложил в своем Instagram. «Несмотря на морозы… Без специальной подготовки не повторять!», — написал губернатор.

«Идем по рекордному графику!», — сказал Томенко на видео.

Подписчики в комментариях оценили спортивные рекорды губернатора.

«С мужем тоже катались при — 31, было здорово! Бодрит», «Даже смотреть холодно! Отважно. Я бы не решилась», «Ну вы же красноярский, там морозы пожестче, наверное», «Вот он, секрет вечной молодости-движение всегда и в любую погоду!», — поддержали его жители края.

Некоторые также посоветовали Виктору Томенко обратить внимание на вырубку ленточного бора — раз он как раз катается в лесу.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость