Губернатору Томенко показали спортивную стройку за 440 млн рублей

13 августа Виктор Томенко посетил гребной канал в Барнауле. Объект семимильными шагами идет к важному событию — этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет здесь в мае 2021 года. В настоящий момент идет обустройство противоположного берега, где разместятся зрители.

Губернатор осмотрел продолжающиеся строительные работы на гребном канале. На создание обводного канала с мостовым переходом в 2019 году из краевого бюджета направили почти 180 млн рублей, в 2020 году — еще порядка 120 млн.

Обустройство подъезда к гребному каналу потребовало еще 100 млн рублей. За 40 млн рублей на объекте возведут вспомогательные здания и сооружения.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Задача региона — достойно организовать, подготовиться и провести соревнования. Это будет большой, важный залог для дальнейшего развития и этого вида спорта, и нашего гребного канала, и привлечения внимания к Алтайскому краю и Барнаулу, как одному из центров гребли в стране.

Члены оргкомитета обсудили развитие инфраструктуры гребного канала, задачи проведения строительных работ в 2020 и 2021 годах, организацию транспортного обеспечения предстоящего Кубка мира, вопросы размещения, питания, доставки спортсменов и гостей, организацию работы с туристами.

Барнаульский гребной канал. Altapress.ru.

Отмечалось, что после завершения этапа Барнаул сохраняет возможность проведения чемпионата Европы в 2023 году и Чемпионата мира в 2024 году, других не менее значимых международных состязаний, тренировок сборной России.

Что известно о соревнованиях

Этап Кубка мира по гребле в Барнауле пройдет с 20 по 23 мая 2021 года. До этого крупные международные старты столица края принимала в сентябре 2018 года. «Кубок Чемпионов» собрал 48 лучших гребцов и тысячи довольных зрителей.

Этап Кубка мира по спринту на каноэ в 2021 году станет отборочным к Олимпийским играм в Токио. Это значит, что в Барнауле разыграют лицензии на главный старт четырехлетия.