Губерниев довел Бузову до истерики, а Билан вступился за теледиву

Российский певец Дима Билан встал на защиту певицы и телеведущей Ольги Бузовой после того, как спортивный комментатор Дмитрий Губерниев довел ее до слез в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

«Оль, ты достойнее многих людей, которые льют на тебя грязь и хайпятся. Ты растешь на глазах у людей уже много лет, принимая обстоятельства с открытым забралом. В такие моменты хочется спросить: „Люди, вы что, звери?“», — написал он на своей странице в Instagram.

Билан отметил, что давно хотел опубликовать подобный пост, ведь люди «мыслят поверхностно и не вникают в колоссальный труд» артистки. «Я все больше и больше становлюсь поклонником твоей личности!», — добавил он.

Экс-ведущая «Дома-2» стала гостьей программы «Все на матч», где она выступила с речью в поддержку сборной России.

Губерниев спросил Бузову, какая школа ей ближе — российская под руководством Черчесова или советская тренера Эфроса.

После того как телеведущая не смогла ответить на вопрос, он уточнил: «Вы перестали пить коньяк по утрам?».

Эти слова довели Бузову до слез, пишет Lenta.ru.

«Я не пью, мне нельзя! Я сейчас лечусь… Я перенесла операцию сложнейшую!» — сказала телеведущая.

Ранее генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки также поддержала Бузову после скандала и заявила о жестокости мужчин.