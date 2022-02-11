Губерниев прокомментировал новость о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой

«Теперь максимально важно продолжать бороться за Валиеву! Объяснять, доказывать! Важно сражаться за каждого нашего спортсмена, если возникает необходимость! А спортсменам ни в коем случае не применять запрещенные препараты! Так победим!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине после того, как в ее допинг-пробе обнаружили триметазидин.
Спортсменка оспорила наложение временного отстранения 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание.
Было принято решение отменить временное отстранение Камилы, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде.
МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешения ей продолжить Олимпиаду.
Дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) до 15 февраля.
Короткая программа у женщин состоится 15 февраля.
Результаты командных соревнований могут быть пересмотрены после решения по делу Валиевой.