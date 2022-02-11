Губерниев прокомментировал новость о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая во время чемпионата России в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года, дала положительный результат, пишет championat.com.