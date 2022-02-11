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Спорт

Губерниев прокомментировал новость о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая во время чемпионата России в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года, дала положительный результат, пишет championat.com.

Российская сборная завоевала золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2022.
Российская сборная завоевала золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2022.
t.me/olympic_russia

«Теперь максимально важно продолжать бороться за Валиеву! Объяснять, доказывать! Важно сражаться за каждого нашего спортсмена, если возникает необходимость! А спортсменам ни в коем случае не применять запрещенные препараты! Так победим!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине после того, как в ее допинг-пробе обнаружили триметазидин.

Спортсменка оспорила наложение временного отстранения 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание.

Было принято решение отменить временное отстранение Камилы, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде.

МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешения ей продолжить Олимпиаду.

Дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) до 15 февраля.

Короткая программа у женщин состоится 15 февраля.

Результаты командных соревнований могут быть пересмотрены после решения по делу Валиевой.

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