Губерниев разочаровался в российском биатлоне

«Меня разочаровывает мужская сборная. На фоне белорусов россияне демонстрируют неготовность к соревнованиям. Почиваем на лаврах на фоне успехов на Олимпиаде», — сказал Губерниев.
В соревнованиях участвуют спортсмены из России и Белоруссии.
Биатлонистка сборной России Ирина Казакевич стала второй по итогам гонки преследования.
Лучшим из россиян в мужском пасьюте стал Карим Халили, пишет Газета.Ru. Он занял четвертую строчку.
Заключительные гонки пройдут в Уфе 16 марта. Сначала на старт масс-старта выйдут мужчины, потом — женщины.
Ранее Губерниев рассказал, как потеряли его тест на ковид в Пекин.