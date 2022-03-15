Губерниев разочаровался в российском биатлоне

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результатах мужской сборной России по биатлону на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), пишет « Чемпионат.com ».

«Меня разочаровывает мужская сборная. На фоне белорусов россияне демонстрируют неготовность к соревнованиям. Почиваем на лаврах на фоне успехов на Олимпиаде», — сказал Губерниев.

В соревнованиях участвуют спортсмены из России и Белоруссии.

Биатлонистка сборной России Ирина Казакевич стала второй по итогам гонки преследования.

Лучшим из россиян в мужском пасьюте стал Карим Халили, пишет Газета.Ru. Он занял четвертую строчку.

Заключительные гонки пройдут в Уфе 16 марта. Сначала на старт масс-старта выйдут мужчины, потом — женщины.

Ранее Губерниев рассказал, как потеряли его тест на ковид в Пекин.