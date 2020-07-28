Хабибу Нурмагомедову подобрали соперника для последнего боя в карьере

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подобрал российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хабибу Нурмагомедову соперника для последнего боя в карьере, утверждает Bjpenn.

По мнению Уайта, им может стать канадец Жорж Сен-Пьер. Дана добавил, что от желания россиянина многое будет зависеть.

«Эти ребята великолепны. Мне нравится Хабиб, и я готов сделать все, что он захочет», — заметил глава промоушена.

Осенью 2020-го Нурмагомедов, который является чемпионом организации в легком весе, должен будет подраться с претендентом на пояс — Джастином Гэтжи. Американец владеет временным титулом. Гэтжи завоевал его, победив соотечественника Тони Фергюсона.

27 июля сообщалось, что Нурмагомедов вернулся к тренировкам после смерти отца.

В сети появились фото, на которых запечатлено, как спортсмен в перчатках и с накладками на ногах проводит спарринги.

Непобедимый

На счету россиянина 28 побед в 28 поединках в ММА.

Тренер-отец

57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.