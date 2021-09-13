«Рашен братишка»: харизматичный спортсмен, блогер и комментатор с Алтая опять поразил весь мир

11 сентября бывший каноист, выступавший за Алтайский край, а ныне одни из лидеров российского SUP-движения Андрей Крайтор стал чемпионом мира. Ему не было равных в гонке на надувных досках на дистанции семь километров.

Победа Андрея была убедительной. Его результат 46:49.38. Вторым стал венгр Мартон Ковар, отставший более чем на две минуты. Третье место у австрийца Кристиана Тачера.

После победы в своем Instagram Крайтор рассказал, что намерен готовиться к Чемпионату мира 2022 года, а пока наряду с главными SUP-спортсменами, которые называют его «рашен братишка», будет сражаться в еще одной дисциплине — технической гонке на 1 тыс. метров.

Как пишет «Алтайский спорт», соревнования по гребле на доске стоя проходили под эгидой Международной федерации гребли на байдарке и каноэ (ICF) и собрали представительный состав — 480 участников из 50 стран.

Нескольким спортсменам не удалось приехать на чемпионат из-за ограничений в связи с пандемией, однако координатор ICF SUP Хойчан Квон заявил, что несмотря на это, «качество стартового списка впечатляет».

Спортсмены соревновались на длинных дистанциях (10 и 18,5 км), а также в технических (1000 м) и спринтерских (200 м) гонках.

Кто такой Андрей Крайтор

28-летний спортсмен родом с Украины. В бытность профессиональным каноистом выступал за Алтайский край: в Павловске он до сих пор прописан, периодически проводит там мастер-классы.

Во время проведения в Барнауле этапа Кубка мира по гребле, Андрей неожиданно для себя выступил в роли комментатора, заменив не приехавшего из-за скандала Дмитрия Губерниева. Опыт ему понравился, о чем он признался в своих соцсетях.

После этапа Кубка мира в Барнауле Андрея пригласили на Матч ТВ комментировать выступления гребцов на Олимпийских играх в Токио.