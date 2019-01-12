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Хоккеист из НХЛ рассказал, что соскучился по Алтаю больше, чем по ментам

Выступающий за американский «Коламбус» российский хоккеист Артемий Панарин рассказал, что соскучился по Алтаю. Об этом написал сайт телеканала «Матч ТВ».

Артемий Панарин на Алтае
Артемий Панарин на Алтае
gorno-altaisk.info

Между корреспондентом телеканала и нападающим произошел такой разговор:

— Вы недавно опубликовали интересный пост в инстаграме. Цитата из «Бумера»: «На Байкал бы я хотела посмотреть. А еще лучше взять с собой Байкал и уехать».

— Ага. И Алтай, и Камчатку, и Мурманск, и все остальное с собой прихватить. И уехать со всем этим в какую-нибудь страну. Вот тогда жить можно.

— А здесь что останется?

— Как что? Менты!

— Вы по чему больше соскучились — по Алтаю или по ментам?

— По Алтаю. А вот по ментам, как говорят в видео, совсем нет. Я не из-за своих дел выставил, а в целом по ситуации в стране… Но у мамы недавно угнали машину. Никто и не собирается искать. Вот это самое смешное. Какие-то выкупы начинаются, что-то еще. Ты даже не можешь прийти в полицию, чтобы сказать: «Я знаю людей, которые вымогают у меня деньги». Связаться с ними, их накрыть. Но это просто анекдот. Кого вы там накроете на УАЗике? К сожалению… Но ничего. Мы, как обычно, верим в лучшее.

Артемий Панарин на Алтае
Артемий Панарин на Алтае
gorno-altaisk.info

Артемий Панарин несколько раз отдыхал на Алтае. В 2017 году он писал, что «Алтай — это сила», а в 2016 году постил фотографии с Кучерлинского озера. В это время съемочная группа наблюдала за отдыхом хоккеиста и вела съемки документального фильма о нем.

Панарина связывает с Алтаем еще и благотворительный проект. В 2018 году он купил «олимпийский» BMW X5 у Ильи Ковальчука, который на вырученные с продажи деньги оплатил лечение 13-летнего Якова Любченко из села Первомайское Алтайского края.

Артемию 27 лет, он уроженец Челябинской области. В составе сборной России становился победителем чемпионата мира среди молодёжи 2011 года, серебряным призёром взрослого чемпионата мира 2015 года, бронзовым призёром чемпионатов мира 2016 и 2017 годов.

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