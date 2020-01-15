Хоккеисты «Динамо-Алтай» готовятся к решающим матчам и не хотят занимать второе место

Динамовцы выиграли 10 последних матчей подряд, чего уже давно не было в истории клуба. Саратовский «Кристалл» барнаульцы трижды победили в гостях, причем в одной из игр они разгромили соперника со счетом 8:2.
В этом же матче был установлен своеобразный рекорд — барнаульские хоккеисты забросили три шайбы в ворота «Кристалла» за 52 секунды. И нельзя сказать, что соперник был настолько слабым — ведь еще два матча прошли в упорной борьбе и завершились победами динамовцев с результатами 3:2 и 4:2.
Теперь у барнаульских хоккеистов 39 очков после 24 матчей, а у ХК «Чебоксары» — 41 очко после 27 игр. Три домашних матча могут изменить турнирную таблицу.
Александр Усачев,
главный тренер ХК «Динамо-Алтай»:
15 января мы провели первую тренировку по возвращению в Барнаул. Все идет по плану, настроение в команде хорошее. Нас ждут очень интересные и принципиальные матчи. Нашим хоккеистам есть, что доказывать. Ведь некоторые игроки раньше играли за Чебоксары.
Наставник барнаульцев также опроверг разговоры о том, что в регулярном чемпионате якобы невыгодно занимать первое место.
Дело в том, что победитель регулярного первенства ВХЛ по положению пропускает первый раунд плей-офф (¼ финала) и вступает в розыгрыш Кубка ВХЛ только с полуфинала. Отсюда пошли разговоры, что длительный простой без важных матчей может отрицательно сказаться на игровой форме команды.
Александр Усачев,
главный тренер ХК «Динамо-Алтай»:
Мы нацеливаемся только на первое место, чтобы сразу выйти в полуфинал и спокойно готовиться дома к следующим матчам. Занимать специально второе место мы точно не намерены.
18 и 19 января домашние матчи на «Титов-Арене» начнутся в 17.00, а 21 января — в 19.00.