Хоккеисты «Динамо-Алтай» готовятся к решающим матчам и не хотят занимать второе место

Хоккеисты барнаульской команды «Динамо-Алтай» после трехдневной поездки на поезде из Саратова наконец-то вернулись домой и приступили к подготовке к решающим матчам сезона. 18, 19 и 21 января они принимают главного конкурента в борьбе за первое место — ХК «Чебоксары».

Динамовцы выиграли 10 последних матчей подряд, чего уже давно не было в истории клуба. Саратовский «Кристалл» барнаульцы трижды победили в гостях, причем в одной из игр они разгромили соперника со счетом 8:2.

В этом же матче был установлен своеобразный рекорд — барнаульские хоккеисты забросили три шайбы в ворота «Кристалла» за 52 секунды. И нельзя сказать, что соперник был настолько слабым — ведь еще два матча прошли в упорной борьбе и завершились победами динамовцев с результатами 3:2 и 4:2.

Теперь у барнаульских хоккеистов 39 очков после 24 матчей, а у ХК «Чебоксары» — 41 очко после 27 игр. Три домашних матча могут изменить турнирную таблицу.

Александр Усачев , «Динамо-Алтай» vk.com/arena_dinamo

Александр Усачев,

главный тренер ХК «Динамо-Алтай»:

15 января мы провели первую тренировку по возвращению в Барнаул. Все идет по плану, настроение в команде хорошее. Нас ждут очень интересные и принципиальные матчи. Нашим хоккеистам есть, что доказывать. Ведь некоторые игроки раньше играли за Чебоксары.

Наставник барнаульцев также опроверг разговоры о том, что в регулярном чемпионате якобы невыгодно занимать первое место.

Дело в том, что победитель регулярного первенства ВХЛ по положению пропускает первый раунд плей-офф (¼ финала) и вступает в розыгрыш Кубка ВХЛ только с полуфинала. Отсюда пошли разговоры, что длительный простой без важных матчей может отрицательно сказаться на игровой форме команды.

Александр Усачев,

главный тренер ХК «Динамо-Алтай»:

Мы нацеливаемся только на первое место, чтобы сразу выйти в полуфинал и спокойно готовиться дома к следующим матчам. Занимать специально второе место мы точно не намерены.

18 и 19 января домашние матчи на «Титов-Арене» начнутся в 17.00, а 21 января — в 19.00.