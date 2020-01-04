Хоккеисты «Динамо-Алтай» отдохнули и начали подготовку к решающим матчам

Барнаульская хоккейная команда «Динамо-Алтай» завершила отпуск и 3 января возобновила свои тренировки. Впереди у подопечных Александра Усачева решающие матчи регулярного первенства ВХЛ, а также кубковые игры плей-офф.

Хоккеисты "Динамо-Алтай" на первой тренировке после Нового года.

Как сообщает официальный сайт клуба, хоккеисты сначала будут тренироваться на «Карандин-Арене», а затем переместятся в «Титов-Арену». Каждый день команда проводит по две тренировки.

Затем команда отправится в Саратов, где 9, 11 и 12 января сыграет с местным «Кристаллом».

В турнирной таблице первенства ВХЛ барнаульцы занимают пока второе место, набрав после 21 матча 33 очка. Выше динамовцев расположился только клуб «Чебоксары», у которого 35 очков. Но барнаульская команда провела на три игры меньше соперника и поэтому считается скрытым лидером чемпионата.

Кстати, 18, 19 и 21 января «Динамо-Алтай» как раз и будет принимать на своем льду ХК «Чебоксары», во многом это будут решающие матчи за 1-е место.

Регулярный чемпионат продлится до 23 февраля, после чего начнется розыгрыш Кубка ВХЛ по системе плей-офф.