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Спорт

Хоккеисты «Динамо-Алтай» почти упустили первое место в регулярке

Хоккейная команда «Динамо-Алтай» сумела выиграть лишь три матча из четырех в выездной серии против курганского «Юниора». А для продолжения борьбы за первую строчку в турнирной таблице нужно было выигрывать все 4 матча.

Первый домашний матч "Динамо-Алтай" в 2021 году.
Первый домашний матч "Динамо-Алтай" в 2021 году.
Дмитрий Лямзин

К сожалению, барнаульцы уступили в третьем поединке серии (2:3), но сумели выиграть четвертый матч со счетом 3:1.

Теперь команда главного тренера Александра Усачева занимает второе место, имея 51 очко после 36 проведенных матчей. Победителем же регулярного чемпионата станет, скорее всего, ХК «Чебоксары». В активе этого клуба 52 очка после сыгранных 34 матчей. Фора в два матча и 1 балл на финише дает огромное преимущество чебоксарцам.

Первое место в регулярном чемпионате имеет серьезное значение. В случае если ХК «Чебоксары» и «Динамо-Алтай» останутся на своих местах и доберутся до финала Кубка ВХЛ, то финальную серию барнаульцам придется начинать на выезде.

«Динамо-Алтай» осталось провести последнюю серию в регулярном чемпионате. 17, 18, 20 и 21 февраля динамовцы примут дома саратовский «Кристалл». Надо обязательно выигрывать все 4 матча и ждать осечки главного соперника.

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