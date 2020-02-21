Хоккеисты «Динамо-Алтай» проиграли первый «золотой» матч в регулярном чемпионате

Матч прошел вечером 20 февраля. С первых же минут команды начали показывать зрелищную игру, поочередно обмениваясь агрессивным атаками, но в итоге гости из Татарстана стали доминировать на льду. Барнаульцам приходилось подолгу обороняться в своей зоне.

«Челны» стали чемпионами «регулярки». В оставшихся двух домашних матчах «Динамо-Алтай» необходимо набрать минимум три очка, чтобы сместить «Чебоксары» со второй строчки.

«Обе команды не впечатлили. Если „Челны“ сделали свое дело и стали победителями Первенства, то „Динамо“ не провело ни одной вразумительной комбинации, играли предсказуемо и прямолинейно», — комментируют матч в официальной группе алтайского клуба «ВКонтакте».

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