Хоккеисты «Динамо-Алтай» проиграли первый «золотой» матч в регулярном чемпионате

Матч прошел вечером 20 февраля. С первых же минут команды начали показывать зрелищную игру, поочередно обмениваясь агрессивным атаками, но в итоге гости из Татарстана стали доминировать на льду. Барнаульцам приходилось подолгу обороняться в своей зоне.
«Челны» стали чемпионами «регулярки». В оставшихся двух домашних матчах «Динамо-Алтай» необходимо набрать минимум три очка, чтобы сместить «Чебоксары» со второй строчки.
«Обе команды не впечатлили. Если „Челны“ сделали свое дело и стали победителями Первенства, то „Динамо“ не провело ни одной вразумительной комбинации, играли предсказуемо и прямолинейно», — комментируют матч в официальной группе алтайского клуба «ВКонтакте».
Результаты других матчей дня
- «Красноярские Рыси» (Красноярск) — ХК «Оренбург» (Оренбург) — 3:2 (0:0, 0:0, 3:2)
- «Кристалл» (Саратов) — «Юниор» (Курган) — 4:5 ОТ (2:1, 1:3, 1:0, 0:1 ОТ)