Хоккеисты «Динамо-Алтай» сыграют три «золотых» матча в регулярном чемпионате

Барнаульский клуб 20, 22 и 23 февраля принимает на «Титов-Арене» соперника из Набережных Челнов, который пока лидирует в регулярном чемпионате ВХЛ. Динамовцы имеют шанс сместить лидера с трона и в кубковой сетке плей-офф сразу выйти в полуфинал.

Перед заключительным туром в турнирной таблице на первом месте идет клуб «Челны» — 51 очко. Барнаульская команда пока занимает третью строчку с 48 очками. Между ними разместилась команда «Чебоксары» — у нее 50 очков, но она уже сыграла все свои матчи.

Таким образом динамовцам нужно трижды побеждать соперника (за победу дается 2 очка) и тогда они точно смогут финишировать в регулярном чемпионате на первом месте. А дальше начнется Кубок ВХЛ, в котором победитель регулярного чемпионата пропускает раунд четвертьфинала, а сразу попадает в полуфинал и гарантирует себе выигрыш тех или иных медалей.

В свою очередь команде из Татарстана достаточно выиграть одну игру из трех, чтобы гарантировать себе первое место — есть за что биться на льду.

«Динамо-Алтай» просит болельщиков прийти на игры и поддержать команду, тем более, что соперник у подопечных Александра Усачева очень серьезный.

20 февраля игра начнется в 19.00, а 22 и 23 февраля — в 17.00.