Хоккеисты «Динамо-Алтай» сокрушили соперника в матче открытия сезона

Счет открыли хозяева льда уже на 5-й минуте. Но барнаульцы быстро адаптировались к сопернику и забросили в ответ три шайбы.
В третьем периоде барнаульцы отгрузили в ворота «Кристалла» еще четыре безответные шайбы. Примечательно, что все голы на свой счет записали разные игроки алтайской команды: Янцен, Разумов, Тихомиров, Поляков, Пархоменко, Сатаров и Коньков.
Соперники проведут между собой в Саратове еще три встречи. Регламент соревнования выглядит достаточно странно (команды играют между собой по 4 матча дома и в гостях), но это вынужденная мера. Ведь в первенстве ВХЛ осталось всего шесть клубов.
В двух других матчах дня «Челны» переиграли ХК «Чебоксары» дома со счетом 5:3, а курганский «Юниор» дома одолел «Красноярских рысей» в овертайме — 4:3.
Первые домашние матчи динамовцы проведут в начале октября. Их соперником станет курганский «Юниор».