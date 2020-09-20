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Спорт

Хоккеисты «Динамо-Алтай» сокрушили соперника в матче открытия сезона

Хоккеная команда «Динамо-Алтай» начала выступление в новом хоккейном сезоне ВХЛ с разгромной победы на выезде. В Саратове подопечные Александра Усачева расправились с местным «Кристалом» — 7:2.

Презентация хоккейной команды "Динамо-Алтай" в ТРЦ Galaxy
Презентация хоккейной команды "Динамо-Алтай" в ТРЦ Galaxy
Ирина Пергаева

Счет открыли хозяева льда уже на 5-й минуте. Но барнаульцы быстро адаптировались к сопернику и забросили в ответ три шайбы.

В третьем периоде барнаульцы отгрузили в ворота «Кристалла» еще четыре безответные шайбы. Примечательно, что все голы на свой счет записали разные игроки алтайской команды: Янцен, Разумов, Тихомиров, Поляков, Пархоменко, Сатаров и Коньков.

Соперники проведут между собой в Саратове еще три встречи. Регламент соревнования выглядит достаточно странно (команды играют между собой по 4 матча дома и в гостях), но это вынужденная мера. Ведь в первенстве ВХЛ осталось всего шесть клубов.

В двух других матчах дня «Челны» переиграли ХК «Чебоксары» дома со счетом 5:3, а курганский «Юниор» дома одолел «Красноярских рысей» в овертайме — 4:3.

Первые домашние матчи динамовцы проведут в начале октября. Их соперником станет курганский «Юниор».

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