Хоккеисты «Динамо-Алтай» стали бронзовыми призерами регулярного первенства

Барнаул забрал бронзу соревнований.
«Динамовцы симпатично сражались в овертайме, создали кучу опаснейших моментов, но совершенно абсурдно упустили заветное серебро», — пишет издание.
В плей-офф алтайские хоккеисты встретятся с саратовским «Кристаллом». Расписание игр будет известно позже.
«Во-первых, хотел бы поздравить соперника с победами, с победой в регулярном чемпионате. Я считаю, что это заслуженно: ребята выполняют установку тренера. Что касается самих матчей, могу так сказать, что это классика жанра: не забиваешь ты — забивает соперник. Соперник очень грамотно сыграл, использовал все свои шансы, а нас опять подводит реализация голевых моментов», — приводят слова главного тренера «Динамо-Алтай» Александра Усачева в официальной группе клуба.