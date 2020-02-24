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Спорт

Хоккеисты «Динамо-Алтай» стали бронзовыми призерами регулярного первенства

Хоккейный клуб «Динамо — Алтай» уступил «Челнам» в овертайме — 5:6 и завершил выступление в регулярном чемпионате первенства ВХЛ, сообщает «Алтайский спорт».

Хоккеисты «Динамо Алтай» - бронзовые призёры регулярного первенства.
Хоккеисты «Динамо Алтай» - бронзовые призёры регулярного первенства.
https://vk.com/hcdaofficial

Барнаул забрал бронзу соревнований.

«Динамовцы симпатично сражались в овертайме, создали кучу опаснейших моментов, но совершенно абсурдно упустили заветное серебро», — пишет издание.

В плей-офф алтайские хоккеисты встретятся с саратовским «Кристаллом». Расписание игр будет известно позже.

«Во-первых, хотел бы поздравить соперника с победами, с победой в регулярном чемпионате. Я считаю, что это заслуженно: ребята выполняют установку тренера. Что касается самих матчей, могу так сказать, что это классика жанра: не забиваешь ты — забивает соперник. Соперник очень грамотно сыграл, использовал все свои шансы, а нас опять подводит реализация голевых моментов», — приводят слова главного тренера «Динамо-Алтай» Александра Усачева в официальной группе клуба.

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