Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 декабря -10°C

Хоккеисты «Динамо-Алтай» вновь возглавили таблицу первенства ВХЛ. Почему это не выгодно?

После трех победных матчей в Оренбурге «Динамо-Алтай» во второй раз в текущем сезоне вышло на первое место первенства ВХЛ. Следующий тур наша команда пропускает, и соперники ее обойдут. Может, оно и к лучшему. Становиться победителем «регулярки», как оказалось, совсем не выгодно.

Хоккейный матч "Динамо-Алтай" против "Юниора". 28 сентября 2019 года
Хоккейный матч "Динамо-Алтай" против "Юниора". 28 сентября 2019 года
Дмитрий Лямзин
1 Как выступает «Динамо-Алтай»?

Шесть последних матчей — три дома с ХК «Оренбург» и три на выезде с ним же — «Динамо-Алтай» выиграло в основное время. Самый разгромный счет был зафиксирован 3 декабря: тогда на «Титов-Арене» наши хоккеисты набросали соперникам аж 11 шайб, пропустив при этом две.

Сейчас у «динамовцев» 33 очка, у ближайшего конкурента — ХК «Чебоксары» — на 2 очка меньше. 21 декабря «Чебоксары» поедут в Курган на выезд и, скорее всего, смогут там пополнить свою копилку.

Хоккейная команда &quot;Динамо-Алтай&quot;
Хоккейная команда «Динамо-Алтай»
vk.com/hcdaru
2 Почему не выгодно становиться первым?

Так получилось, что в нынешнем сезоне в регулярном первенстве ВХЛ семь команд, это значит что плей-офф будет проходить по нестандартному сценарию. Одна команда, которая займет в регулярке первое место, выйдет в полуфинал напрямую. Все бы ничего, но ей придется ждать своего соперника около двух недель. Вынужденный перерыв без игровой практики уж точно не пойдет хоккеистам на пользу.

Это значит, что начинать путь за главным трофеем лучше со второго места.

3 Что об этом думает руководство клуба?

В клубе «Динамо-Алтай» altapress.ru подтвердили, что «серебро» в «регулярке» было бы предпочтительнее. Но если команда сохранит мощный темп и будет идти на первом месте, никто обороты сбавлять не станет. Каждая игра — только победа.

Презентация хоккейной команды &quot;Динамо-Алтай&quot; в ТРЦ Galaxy
Презентация хоккейной команды «Динамо-Алтай» в ТРЦ Galaxy
Ирина Пергаева
4 Когда ждать домашних матчей?

18 декабря алтайские хоккеисты возвращаются из Оренбурга в Барнаул. С 25 числа у них начинаются новогодние каникулы, которые продлятся до начала января. 6 января «Динамо-Алтай» отправится на свой первый в 2020 году выезд в Саратов. Дома команда сыграет очередные матчи 18, 19 и 21 января. К нам приедет один из лидеров и принципиальный соперник — ХК «Чебоксары».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость