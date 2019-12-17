Хоккеисты «Динамо-Алтай» вновь возглавили таблицу первенства ВХЛ. Почему это не выгодно?

1 Как выступает «Динамо-Алтай»?

Шесть последних матчей — три дома с ХК «Оренбург» и три на выезде с ним же — «Динамо-Алтай» выиграло в основное время. Самый разгромный счет был зафиксирован 3 декабря: тогда на «Титов-Арене» наши хоккеисты набросали соперникам аж 11 шайб, пропустив при этом две.

Сейчас у «динамовцев» 33 очка, у ближайшего конкурента — ХК «Чебоксары» — на 2 очка меньше. 21 декабря «Чебоксары» поедут в Курган на выезд и, скорее всего, смогут там пополнить свою копилку.