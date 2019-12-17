Хоккеисты «Динамо-Алтай» вновь возглавили таблицу первенства ВХЛ. Почему это не выгодно?

Шесть последних матчей — три дома с ХК «Оренбург» и три на выезде с ним же — «Динамо-Алтай» выиграло в основное время. Самый разгромный счет был зафиксирован 3 декабря: тогда на «Титов-Арене» наши хоккеисты набросали соперникам аж 11 шайб, пропустив при этом две.
Сейчас у «динамовцев» 33 очка, у ближайшего конкурента — ХК «Чебоксары» — на 2 очка меньше. 21 декабря «Чебоксары» поедут в Курган на выезд и, скорее всего, смогут там пополнить свою копилку.
Так получилось, что в нынешнем сезоне в регулярном первенстве ВХЛ семь команд, это значит что плей-офф будет проходить по нестандартному сценарию. Одна команда, которая займет в регулярке первое место, выйдет в полуфинал напрямую. Все бы ничего, но ей придется ждать своего соперника около двух недель. Вынужденный перерыв без игровой практики уж точно не пойдет хоккеистам на пользу.
Это значит, что начинать путь за главным трофеем лучше со второго места.
В клубе «Динамо-Алтай» altapress.ru подтвердили, что «серебро» в «регулярке» было бы предпочтительнее. Но если команда сохранит мощный темп и будет идти на первом месте, никто обороты сбавлять не станет. Каждая игра — только победа.
18 декабря алтайские хоккеисты возвращаются из Оренбурга в Барнаул. С 25 числа у них начинаются новогодние каникулы, которые продлятся до начала января. 6 января «Динамо-Алтай» отправится на свой первый в 2020 году выезд в Саратов. Дома команда сыграет очередные матчи 18, 19 и 21 января. К нам приедет один из лидеров и принципиальный соперник — ХК «Чебоксары».