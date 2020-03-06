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Спорт

Хоккеисты «Динамо-Алтай» впервые в истории вышли в полуфинал Кубка Федерации

Впервые за многолетнюю историю алтайского хоккея команда «Динамо-Алтай» успешно завершила четвертьфинальную серию Кубка Федерации. 5 марта на саратовской ледовой арене «Кристалл» бело-голубые разорвали соперников со счетом 7:0, сообщает «Алтайский спорт».

"Динамо-Алтай" впервые вышло в полуфинал Кубка Федерации.
"Динамо-Алтай" впервые вышло в полуфинал Кубка Федерации.
https://vk.com/hcdaofficial

Эта серия плей-офф стала первой победной в истории барнаульской команды — до этого было три неудачных опыта.

Тренер барнаульцев Александр Усачев сказал, что его радует, что подопечные «начали забивать», но все еще есть «проблемы в обороне». Его цитирует официальная группа хоккейного клуба «Вконтакте».

Александр Усачев,
главный тренер «Динамо-Алтай»:

Мы изначально к играм в Саратове готовились. Готовились к серьезной борьбе. Считаю, что ключевая игра случилась в Барнауле. Это была вторая игра, когда мы в овертайме смогли вырвать победу и в итоге довели свое дело до конца. Спасибо за это моим ребятам, но сделан только один шаг. Будем готовиться к следующему сопернику и стараться пройти как можно дальше.

Соперник «Динамо-Алтай» пока не определился. Это будет победитель пары «Чебоксары» — «Красноярские Рыси».

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