Хоккеисты «Динамо-Алтай» впервые за несколько лет возглавили таблицу первенства ВХЛ

После 15 проведенных игр динамовцы набрали 21 очко и на 1 балл опережают хоккейный клуб из Набережных Челнов. При этом у команды из Татарстана есть в запасе три матча. На третьей строчке в турнирной таблице расположилась команда «Чебоксары», у которой после 12 игр в активе 17 очков.
Напомним, в этом сезоне хоккейный клуб «Динамо-Алтай» в значительной степени преобразился. У него появились новые учредители, новая арена, новый главный тренер и даже новый талисман.
Перед клубом поставлена задача максимально успешно выступить в высшей лиге первенства ВХЛ.
Судя по зрительскому интересу и посещаемости матчей можно сделать вывод, что в настоящее время хоккей вышел на первое место по популярности среди болельщиков Барнаула.
Следующие игры на своем льды динамовцы проведут 30 ноября, а также 1 и 3 декабря. Они сыграют с ХК «Оренбург».