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Спорт

Хоккеисты «Динамо-Алтай» впервые за несколько лет возглавили таблицу первенства ВХЛ

Впервые за последние несколько лет команда мастеров из Алтайского края оказалась на первом месте в турнирной таблице своего чемпионата. В лидеры выбились хоккеисты «Динамо-Алтай», которые успешно провели трехматчевую серию против саратовского «Кристалла». Барнаульские хоккеисты дважды победили в овертайме с футбольным счетом 1:0, а в одной игре уступили в основное время — 1:2.

Хоккейный матч "Динамо-Алтай" против "Юниора". 28 сентября 2019 года
Хоккейный матч "Динамо-Алтай" против "Юниора". 28 сентября 2019 года
Дмитрий Лямзин

После 15 проведенных игр динамовцы набрали 21 очко и на 1 балл опережают хоккейный клуб из Набережных Челнов. При этом у команды из Татарстана есть в запасе три матча. На третьей строчке в турнирной таблице расположилась команда «Чебоксары», у которой после 12 игр в активе 17 очков.

Напомним, в этом сезоне хоккейный клуб «Динамо-Алтай» в значительной степени преобразился. У него появились новые учредители, новая арена, новый главный тренер и даже новый талисман.

Перед клубом поставлена задача максимально успешно выступить в высшей лиге первенства ВХЛ.

Судя по зрительскому интересу и посещаемости матчей можно сделать вывод, что в настоящее время хоккей вышел на первое место по популярности среди болельщиков Барнаула.

Следующие игры на своем льды динамовцы проведут 30 ноября, а также 1 и 3 декабря. Они сыграют с ХК «Оренбург».

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