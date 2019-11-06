Хоккеисты «Динамо-Алтай» впервые за несколько лет возглавили таблицу первенства ВХЛ

Впервые за последние несколько лет команда мастеров из Алтайского края оказалась на первом месте в турнирной таблице своего чемпионата. В лидеры выбились хоккеисты «Динамо-Алтай», которые успешно провели трехматчевую серию против саратовского «Кристалла». Барнаульские хоккеисты дважды победили в овертайме с футбольным счетом 1:0, а в одной игре уступили в основное время — 1:2.